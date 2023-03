El nuevo seleccionador ofrece su primera lista en marzo para los partidos de la clasificación de la Eurocopa 2024 contra Noruega y Escocia.

La Selección de España reaparece en marzo de 2023 iniciando un nuevo proyecto con Luis de la Fuente como seleccionador tras la destitución de Luis Enrique Martínez tras caer eliminados en octavos de final contra Marruecos en el Mundial Qatar 2022.

Lista de convocados de Luis de la Fuente de la Selección de España para los partidos de marzo 2023 contra Noruega y Escocia

Luis de la Fuente es seleccionador desde diciembre pero ha tenido que esperar 4 meses para confeccionar su primera lista en la que puede haber entre 23 y 26 jugadores. La lista de convocados se hará pública a falta de confirmación el viernes 17 de marzo, unos días antes de que se inicie la concentración el lunes 20 de marzo.

La última lista la confeccionó Luis Enrique Martínez para el Mundial Qatar 2022 y contó con los siguientes jugadores:

Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya.

Defensas: Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Balde, Jordi Alba.

Centrocampistas: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke.

Delanteros: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati.

No obstante, se espera que haya novedades de Luis de la Fuente. Aún así ya se ha dejado claro que no volverá Sergio Ramos, tal y como ha confirmado el que fuera capitán que ha anunciado su retirada de la Selección tras comunicarle Luis de la Fuente que no le iba a citar.

Sí se esperan otros cambios como puede ser la vuelta de jugadores que fueron importantes con el técnico en la Sub-21 como Kepa, Fabián o Ceballos. Asimismo, también pueden entrar jugadores nacionalizados como Le Normand y Chimy Ávila, que están en la prelista. Además, podría haber novedades con jugadores más veteranos como Borja Iglesias o Iago Aspas.

¿Qué partidos y cuándo juega la Selección España en marzo de 2023?: partidos, horarios, calendarios y fechas

Partido Fecha Competición Hora España vs. Noruega 25/03/2023 Clasificación Euro 2024 20:45 Escocia vs. España 28/03/2023 Clasificación Euro 2024 20:45

La Selección de España iniciará con esta lista de convocados

la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024

que se disputará en Alemania. La Roja se estrenará ante la Noruega de Haaland y Odegaard en La Rosaleda de Málaga el día 25 de marzo y el 28 visitará a Escocia en Glasgow en un escenario mítico como Hampden Park. España está compitiendo en el

grupo A

junto a Escocia, Noruega, Georgia y Chipre.

Cuerpo técnico de Luis de la Fuente en la Selección España: segundo entrenador, preparador físico, analistas y psicólogo, quiénes son, cargo y qué función tienen

RFEF

Junto a Luis de la Fuente hay nuevos integrantes de equipo técnico de la Selección:

Pablo Amo. Será el segundo entrenador de Luis de la Fuente. Es un exfutbolista que estuvo en el Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña, Valladolid o Zaragoza. Hasta ahora ocupaba el cargo de seleccionador Sub-18.

Carlos Cruz. Será el preparador físico de la Selección. En la RFEF desde 2019, ya formaba parte del cuerpo técnico en ese puesto con Luis de la Fuente en la Selección Sub-21.

Miguel Ángel España. El preparador de portero de los de Luis de la Fuente. Jugó en el Rayo Vallecano, Hércules, Alicante y Orihuela, y ha ocupado ese puesto en distintas categorías inferiores desde que llegó a la RFEF en el año 2006.

Juanjo González. Ocupará el cargo de técnico auxiliar. Llegó a jugar en el primer equipo del Sporting de Gijón tras salir de la cantera de Mareo. Ya formaba parte del cuerpo técnico de Luis de la Fuente en la selección Sub-21.

Javier López Vallejo. Actuará como psicólogo de la Selección Española. Fue el portero durante varios años del Osasuna y el Villarreal, pasando también por el Recreativo de Huelva y el Zaragoza antes de jugar en la liga griega. Ya ocupó este mismo cargo en la Absoluta femenina.

Pablo Peña. Será el analista de la Selección Española. También ha formado durante varios años parte del equipo de confianza con el que ha trabajado Luis de la Fuente en las categorías inferiores de la RFEF.