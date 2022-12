Por qué Luis Enrique deja de ser entrenador de la Selección España y quién sería su sustituto como seleccionador

La RFEF lo ha anunciado en un comunicado oficial

Luis Enrique Martínez no seguirá siendo el seleccionador español. El asturiano acababa contrato en este Mundial Qatar 2022 y la RFEF ha comunicado de manera oficial la no continuidad del entrenador al frente de la absoluta. Luis de la Fuente ha sido el escogido para sustituir al asturiano.

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido el siguiente comunicado explicando la decisión

"La dirección deportiva de la RFEF ha trasladado al presidente un informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Futbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique y sus colaboradores. Tanto el presidente, Luis Rubiales, como el director deportivo, José Francisco Molina, han transmitido al técnico la decisión adoptada.

El entrenador asturiano consiguió dar un nuevo impulso al combinado nacional desde su llegada, en 2018, a través de una profunda renovación que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español.

Luis Enrique consiguió la clasificación para dos Final Four de la UEFA Nations League, de las tres que disputó como técnico; y alcanzó las semifinales de la Euro 2020 con un sello propio y a través de un estilo definido. Apostó por el talento joven y ha sembrado de esperanza el futuro de la selección española.

La RFEF desea enérgicamente la mejor de las fortunas a Luis Enrique y su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales. El técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa."

Su sustituto ya ha sido anunciado: Luis de la Fuente, que hasta ahora era el seleccionador de la Sub-21, es el nuevo seleccionador nacional.

Más motivos

La Federación siempre ha apostado por renovar a sus entrendores tras conseguir la clasificación para una Eurocopa o un Mundial pero éste no ha sido el caso del asturiano.

El ex del Barcelona aún no ha renovado, acaba contrato justo tras la cita mundialista y no ha dado pistas sobre sus ideas de cara al futuro.

De hecho, tras la eliminación ante Marruecos dijo que no era el momento de hablar de eso. "Este no es el momento justo, tengo más salidas que el metro. Tengo más ganas de llegar a mi casa y supongo que a partir de la próxima semana hablaremos de lo que pueda importar del futuro", decía en La 1.

Minutos después, fue consultado en rueda de prensa y así contestaba: "Ya me lo han preguntado. No te lo puedo decir porque no me lo sé. No es el momento. Mi contrato se acaba, yo estoy muy a gusto. Si por mí fuera por el cariño del presi y de Molina, seguiría toda mi vida. Pero tengo que pensar en lo mejor para la selección y para mí".

Cabe recordar que la lucha por el título de la UEFA Nations League no será hasta junio de 2023, cuando ya no tendría contrato. "¿Junio? el futuro no existe", dijo semanas antes del Mundial.

En este sentido, la RFEF siempre se ha mostrado convencida de seguir contando con Luis Enrique pero no ha llegado a cristalizarse en nuevo contrato aparentemente por las dudas del técnico.