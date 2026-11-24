¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al canal oficial. Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.

Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión. Regístrese y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Lille vs. Bayern de Múnich: hora del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

El Lille recibe al Bayern de Múnich en la Champions League. El partido se disputa en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

El encuentro llega después de un tropiezo para el equipo local, dirigido por Davide Ancelotti. El pasado fin de semana, el Lille perdió 0-1 ante el Lyon en la Ligue 1.

El club francés ocupa el puesto 35 en la clasificación de la Champions League. En su último partido en la competición, empató 0-0 contra el Bodö/Glimt.

El Bayern viaja con bajas. Se espera que Harry Kane esté ausente entre tres y cuatro meses por una rotura de la sindesmosis del tobillo izquierdo. Tampoco estarán Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry ni Alphonso Davies.

Michael Olise también es duda para el partido en Francia por una contusión en el pie. El entrenador Vincent Kompany mantiene la calma: no es partidario de entrar en pánico y quiere elaborar un plan entre todos.

En el plano deportivo, el Bayern está mejor situado. El club ocupa el puesto 13 en la clasificación de la Champions League y ganó 0-2 al Atlético de Madrid en su último partido.

A continuación encontrará toda la información sobre el canal de TV, la retransmisión en streaming y la hora del partido.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Lille y el Bayern de Múnich?

El Lille suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, perdió 0-1 ante el Lyon en la Ligue 1. Antes había ganado 1-2 al Rennes a domicilio y 1-0 al Lens. Marcó cuatro goles, encajó tres y dejó su portería a cero en dos ocasiones.

El Bayern no ha perdido en sus últimos cinco partidos, con tres victorias y dos empates. En el más reciente, el club más laureado de Alemania empató 1-1 con el 1. FC Köln. Antes ganó 6-1 al Magdeburg y 0-2 al Atlético de Madrid a domicilio. Su balance goleador es de 13 a favor y cinco en contra.

Lille vs. Bayern de Múnich: alineaciones

Lille vs. Bayern de Múnich: estado de forma

Lille vs. Bayern de Múnich: enfrentamientos directos

Lille vs. Bayern de Múnich: clasificaciones