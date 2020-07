¿Por qué la Liga MX tiene partidos en lunes y cuáles son?

El calendario del campeonato tiene agendados un total de 14 duelos a lo largo de la temporada regular del A2020.

El balompié mexicano atraviesa épocas de cambios innegables desde que estalló la pandemia por coronavirus. De tal manera, el Apertura 2020 presenta varias innovaciones en comparación al torneo previo. Por ejemplo, algunas jornadas comenzarán los lunes a la noche.

El 12 de julio del 2020 se publicaron las fechas y horarios para el segundo tramo del año. La pelota iba a rodar durante la Jornada 1 en San Luis el 23 de dicho mes con el San Luis versus Juárez FC; no obstante, este se cambió debido a los casos de COVID-19 en el plantel fronterizo. Pasó de jueves a lunes, y ahora será el primero del certamen bajo la modalidad del 'Monday Night Fútbol'.

Según lo dado a conocer por la , esta variante obedece a que los fanáticos así podrán gozar del futbol local en días no habitualmente típicos. Asimismo, al no existir ingresos por taquilla hasta nuevo aviso cuando decrezca la crisis sanitaria, se pensó que la mayoría de los encuentros no choquen entre sí o se quiten audiencia respecto a sus horarios.

En Goal te contamos cuándo serán los enfrentamientos de los lunes y cuáles serán los clubes involucrados:

¿QUÉ PARTIDOS SON EN LUNES?

El primer cotejo se realiza en el Estadio Hidalgo. Incluso, el y el León son los dos únicos que disputarán sus juegos de local durante esos días. Aquí te ponemos todos:

27/07/20: San Luis vs Juárez (18:00 horas) – Jornada 1

27/07/20: Pachuca vs América (20:00 horas) – Jornada 1

03/08/20: León vs Rayados (21:00 horas) – Jornada 2

17/08/20: León vs Tijuana (21:00 horas) – Jornada 5

24/08/20: Pachuca vs Mazatlán (21:00 horas) – Jornada 6

31/08/20: León vs (21:00 horas) – Jornada 7

14/09/20: Pachuca vs Rayados (21:00 horas) – Jornada 10

21/09/20: León vs Pumas (21:00 horas) – Jornada 11

28/09/20: Pachuca vs (21:00 horas) – Jornada 12

05/10/20: León vs Mazatlán (21:00 horas) – Jornada 13

19/10/20: León vs América (21:00 horas) – Jornada 14

26/10/20: Pachuca vs Pumas (21:00 horas) – Jornada 15

02/11/20: León vs (21:00 horas) – Jornada 16

09/11/20: Pachuca vs (21:00 horas) – Jornada 17

*Horarios del Tiempo del Centro de