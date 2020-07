"Si en la Liga MX aumentan los contagios, se va a tener que parar sí o sí"

En la nueva normalidad del torneo Apertura, numerosos son los conjuntos del Máximo Circuito con futbolistas enfermos.

Desde el ya alzaron la voz a la para que haya más transparencia en cuanto a los casos de coronavirus al interior de los equipos. Porque, de lo contrario, el riesgo de parar el campeonato estaría latente nuevamente, según piensa el delantero Amaury Escoto.

"Si en un llegado momento aumentan los contagios en los futbolistas se va a tener que parar otra vez sí o sí, porque el llevar el virus a la casa y contagiar a personas pues si se va a tener que parar. Pero si la cosa sigue como hasta ahorita que nos seguimos cuidando y haciendo caso a las recomendaciones sanitarias, pues va por buen camino. Pero si no, habrá que pensar en otras cosas", reveló en entrevista con Diario AS.

"Obviamente todos pedimos esa transparencia entre los clubes para decir la verdad porque no es cualquier cosa, no podemos tomarlo a a ligera decir "ah, es asintomático, no le va a pasar nada", cuando en realidad sabemos que sí puede pasar y muy grave", agregó en relación a ejemplos como los de . El Rebaño aseguró que no portaban síntomas y luego salió a luz que Uriel Antuna sí los sufrió.

El arranque del Guardianes 2020 se ha visto salpicado por varios contagios en los clubes que, incluso, han obligado a que varios partidos se cambien de día por la misma razón.