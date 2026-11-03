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La UEFA Champions League en televisión
Lens vs. Como: hora de inicio
El partido entre Lens y Como comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.
Lens vs. Como hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?
El partido entre Lens y Como se retransmitirá en directo por DAZN.
Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lens y Como?
El Lens llega a este partido con un balance irregular: dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una derrota por 0-1 en casa ante el Lille en la Ligue 1. Antes tuvo que encajar un 3-0 frente al Club Brujas en la Champions League, mientras que las victorias ante el Paris FC (2-1) y el Troyes (3-1 a domicilio) mejoran algo el balance. En total, el Lens marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.
El Como muestra un estado de forma hasta ahora desconocido para un recién ascendido: cinco victorias en cinco partidos, sin un solo empate ni ninguna derrota. El 1-0 ante el Venezia fue su triunfo más reciente, precedido por un 3-1 en Turín y el espectacular 4-1 frente al Manchester United en la Champions League. El Como marcó 11 goles en esos cinco encuentros y solo encajó dos.
Lens vs. Como: alineaciones
Lens contra Como alineaciones probables
Lens vs. Como: estado de forma
Lens vs. Como: balance de enfrentamientos directos
Lens vs. Como: las clasificaciones
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
W
W
W
W
|2
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
W
L
W
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|1
|12
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|+6
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L
W
W
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|0
|12
|7
|+5
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|0
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|8
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|2
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|0
|6
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|+4
|7
D
W
W
|10
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
L
D
W
W
|11
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
W
L
W
|12
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
W
L
W
|13
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
W
W
L
|14
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
W
W
L
L
|15
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
W
W
L
L
|16
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
W
L
W
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
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L
L
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|18
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|2
|0
|2
|8
|9
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|6
W
W
L
L
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|1
|1
|2
|10
|8
|+2
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L
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L
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|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
L
L
W
D
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|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
W
L
D
|22
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
L
D
W
L
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
D
L
W
L
|24
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
W
L
L
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
L
W
L
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
L
L
W
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
L
L
W
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
L
W
L
|29
|4
|1
|0
|3
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|3
L
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|4
|1
|0
|3
|4
|11
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|3
L
L
W
L
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
D
L
D
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|0
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|4
|7
|-3
|1
D
L
L
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
L
D
L
|34
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
D
L
L
L
|35
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
L
L
L
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
L
L
L
L