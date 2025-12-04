Leeds vs. Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Leeds Utd de Daniel Farke recibe hoy a Liverpool de Arne Slot, sábado 5 de diciembre, bajo las luces de Elland Road.

Leeds estará de buen ánimo al llegar al encuentro después de su sorprendente victoria 3-1 sobre Chelsea a mitad de semana. Los Whites llegan a la jornada 15 con exactamente un punto por juego hasta ahora; un total que sería suficiente para mantener su estatus en la Premier League si las temporadas anteriores son alguna medida. No desde el Birmingham City en la temporada 2010-11 ha sido un equipo relegado de la división con al menos 38 puntos en la tabla.

Es seguro decir que los recién ascendidos son más duros de lo que la liga se ha acostumbrado en la historia reciente y Liverpool ya tuvo una experiencia de primera mano el miércoles por la noche. Sunderland, increíblemente cerca de los puestos de la Liga de Campeones, salió de Anfield con un punto y podría considerarse desafortunado de no haber tenido más.

Los Reds hicieron poco para aliviar las preocupaciones sobre su forma al comienzo de la temporada el miércoles. La despejada de último minuto de Federico Chiesa fue la pequeña diferencia entre la decepción y el desastre. Slot continuará buscando la fórmula correcta en lo que es un grupo indudablemente talentoso a su disposición.

Cómo ver Leeds vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, TeleXitos. NBC. Peacock y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del partido Leeds vs Liverpool

Premier League - Premier League Elland Road

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Elland Road.

México: 11:30 horas

11:30 horas Argentina: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Leeds

El extremo Dan James y el mediocampista central Sean Longstaff, dos jugadores con una buena cantidad de experiencia en la Premier League en la plantilla del Leeds United, siguen siendo ausencias a largo plazo.

Leeds también podría estar sin Lukas Nmecha y Dominic Calvert-Lewin, dejando a Farke con el problema de cómo alinear el ataque de su equipo. Joel Piroe y Noah Okafor están entre los candidatos para reemplazarlos en su ausencia.

Noticias del equipo Liverpool

Liverpool espera que sus problemas continuos en el lateral derecho sean aliviados por el regreso de Connor Bradley. Joe Gomez ha desempeñado el papel en las dos posiciones en los últimos dos partidos y, aunque ha ofrecido a los Reds la estabilidad necesaria en las jugadas a balón parado, ha tenido dificultades en la posesión del balón.

Mohamed Salah ha sido dejado fuera del once inicial en las dos últimas salidas del Liverpool. Es probable que regrese después de haber tenido un impacto positivo como suplente en el medio tiempo contra el Sunderland durante la semana.

