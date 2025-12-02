Leeds vs. Chelsea, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bajo las brillantes luces blancas de Elland Road, Leeds United recibirá a Chelsea el miércoles por la noche en la Premier League.

Los Whites hicieron un regreso impresionante contra el Manchester City en la segunda mitad, solo para que el equipo de Pep Guardiola les rompiera el corazón en el tiempo de descuento mediante un gol tardío de Phil Foden que le dio a City una victoria de 3-2.

Los hombres de Daniel Farke han estado mostrando actuaciones animadas, pero no cuentan para nada en el gran esquema. Están en el puesto 18 de la tabla y solo se separan de West Ham por los goles anotados. Su ominoso récord de cuatro derrotas consecutivas podría empeorar aún más ya que jugarán contra Chelsea a continuación, seguido por Liverpool el fin de semana. Será un milagro si Daniel Farke logra mantener su trabajo al entrar en el periodo festivo.

Enzo Maresca, mientras tanto, contará su reciente encuentro con el Arsenal como un punto ganado en lugar de dos perdidos. En un verdadero Derbi de Londres entre dos feroces rivales, las tarjetas amarillas volaban, pero fue la tarjeta roja de mal genio de Moises Caicedo la que acaparó los titulares. A pesar de eso, los Blues tomaron la delantera en la segunda mitad gracias al tercer gol de Trevor Chalobah en la temporada (todos han venido de córners), solo para que los Gunners empataran a través de Mikel Merino en el minuto 59. Estarán contentos de no perder y de extender su racha invicta a siete, pero el empate ha permitido al Manchester City superarlos y colocarse segundos. Maresca estará ansioso por registrar su primera victoria en su carrera contra el Leeds y mantener a los Blues en la pelea por el título.

Cómo ver Leeds vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y DAZN 3, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo mirar desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Horario de inicio de Leeds vs Chelsea

Premier League - Premier League Elland Road

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Elland Road.

México: 14:15 horas

14:15 horas Argentina: 17:15 horas

17:15 horas Estados Unidos:15:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo Leeds vs Chelsea y plantillas

Noticias del equipo Leeds

Fueron la introducción de Jaka Bijol y Dominic Calvert-Lewin las que cambiaron el juego para Leeds United el sábado. Farke podría mantener la misma formación, esperando más de lo mismo. También estará esperando dar la bienvenida de nuevo a Anton Stach después de su baja por conmoción cerebral. La lesión de fin de año de Sean Longstaff podría causarle una preocupación potencial.

Alineación Pronosticada: Perri; Rodon, Struijk, Bijol; Bogle, Gruev, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Nmecha.

Noticias del equipo Chelsea

Caicedo se perderá tres encuentros nacionales, comenzando con el partido contra Leeds. Maresca también insinuó que podría dar descanso a Reece James después de su reciente carga de trabajo pesada. Esto permitiría a Enzo Fernández y Andrey Santos jugar en un doble pivote en el centro del campo y abriría el camino para que Cole Palmer comience por primera vez en dos meses. También podría haber algo de rotación en el ataque ya que Maresca tiene un gran plantel que gestionar.

Alineación Pronosticada: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Santos, Fernández; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

