Moises Caicedo, Declan Rice y los 10 mejores centrocampistas de la Premier League en este momento - ranking

Eso es lo que nos ha inspirado a construir esta lista. La Premier League, como la llegada en la vida real de la Superliga Europea, está llena de calidad. Sería más polémico clasificar a los 50 mejores centrocampistas, pero 10 es a) más amigable para nosotros como escritores y para ustedes como lectores, y b) más competitivo. ¿Quieres un lugar entre los 10 mejores? Comienza a jugar como si lo merecieras.

Cuando hablamos de 'centrocampistas', no nos referimos a los tipos como Palmer, Florian Wirtz o Eberechi Eze, que también podrían clasificarse fácilmente como delanteros. No, no. Estamos aquí para discutir la variedad de centrocampistas que juegan en posiciones más profundas, aquellos que podrías situar en el centro en un 4-3-3 sin tener que preocuparte por su posicionamiento defensivo. También se están utilizando las actuaciones y la condición física de los últimos años para distinguir entre la élite. ¿Entendido?

Ah, y a riesgo de spoilers, nombres como Elliot Anderson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Adam Wharton, Sandro Tonali y Casemiro no pasan el corte. Lo siento...