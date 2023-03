Las claves de la metamorfosis de Dani Ceballos

GOAL analiza con Bernardo Requena los cambios que han ayudado al utrerano a mejorar su nivel para ser importante en el Madrid y volver a la Selección.

Sin duda, Dani Ceballos vive un momento dulce y es que el utrerano le ha dado la vuelta a su situación en el Real Madrid de una manera radical y ha vuelto a la Selección de España de la mano de Luis de la Fuente.

Quizás haya pocos ejemplos de jugadores que han conseguido revertir su camino en el conjunto blanco después de no contar con minutos y de vivir cesiones. Todo ello tiene un trabajo de fondo y GOAL ha descubierto una de las claves del cambio de Ceballos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Desde hace tres años viene trabajando de forma personal con Bernardo Requena, asesor en alto rendimiento deportivo que ha sabido potenciar al máximo las cualidades físicas del jugador y de la mano de su preparado conocemos al detalle cuáles han sido los cambios que han hecho posible la explosión definitiva de Dani Ceballos.La primera es directa porque el cambio de Dani ha sido radical, ¿dónde está el secreto?

"Bueno, yo creo que no hay un secreto. Dani está en el estado de forma que está actualmente, si analizas su evolución en estas temporadas, te diría que lo primero es por su forma de ser. Dani tiene la estructura mental de un deportista de élite del máximo nivel. Él se caracteriza por querer mejorar constantemente, buscar la perfección en todos los ámbitos que tengan que ver con el rendimiento: optimizar su entrenamiento personal, optimizar el descanso, optimizar la comprensión del juego, optimizar su alimentación, etc. Incluso optimizar su forma de gestionar sus emociones. Trata de mejorar, de ser una mejor versión de él y esa es la razón principal que explica cómo pasa la lesión que ha pasado y cómo se encuentra ahora. Te diría que no hay un secreto, es la forma de ser que tiene Dani".

Es interesante eso que me dice de gestionar las emociones.

Dani tiene una capacidad muy alta de sobreponerse a las adversidades pero hemos trabajado aún más esta capacidad desde la lesión. Ha aprendido a centrarse en aquello que está en su control, entender que hay procesos que se escapan a su control y a los que no le debe prestar atención. Ha trabajado mucho en la gestión y poner el foco en el trabajo diario. Eso hace que sea un deportista mucho más fuerte mentalmente. Ante adversidades como ‘no juego’, él se ha centrado en lo que está en su control que es entrenar bien, en ser mejor, en tener el foco en sus hábitos y en disfrutar.

En esa mejora constante de la que me habla, que le lleva al perfeccionamiento, ¿qué ha cambiado en su entrenamiento personal?

"Desde que empecé a trabajar con Dani, hace ya tres temporadas, te diría que no ha cambiado nada y sí cambian muchas cosas. Es decir, no ha cambiado nada en el sentido de que seguimos con nuestros hábitos de entrenamiento, de alimentación, del rendimiento pero obviamente se van ajustando a la situación en la que nos encontramos. Esas cuestiones las incorporamos a nuestro día día, incorporamos nuevos hábitos pero realmente no podemos decir que ha cambiado algo, simplemente estamos ajustándolo al momento en el que estamos y a la necesidad que hay que cubrir. Te diría que viendo la perspectiva de estos tres años, Dani llegó creo que en un momento de forma óptimo a las Olimpiadas y esa lesión fue un punto crítico que nos llevó mucho tiempo a recuperarla y volver a recuperar esa sensaciones de normalidad. Esta temporada en concreto ya Dani empieza con sensación de normalidad, una biomecánica totalmente libre de molestias, no alterada por la lesión, ese es el punto de inflexión. Digamos que Dani empieza esta temporada ya con una situación de normalidad y eso es lo que nos permite llegar a esta parte de la temporada en estas circunstancias. Por eso te digo que en su entrenamiento personal no ha cambiado nada. Se incorporan una serie de hábitos en su vida que no se hacían antes, un modo de entrenar que vamos variando en función del momento".

Habla de hábitos, pero ¿cuáles son?

"Dani ha hecho cambios en su vida que antes no tenía y ahora son hábitos. Si lo sigues durante 24 horas vas a ver muchas cosas que te llaman la atención pero que para él son normales ya. Dani ha comprendido que las 24 horas del día tienen sentido respecto a su profesión. Al levantarse ya tiene su protocolo de hidratación, en la ciudad deportiva se centra en su rendimiento, después trabajo de movilidad, su comida, es un protocolo completo y cuando sale de la ciudad deportiva sigue con él. Incluso su ocio se programa. Ejemplos, los horarios de sueños, el descanso lo ha mejorado muchísimo. Y todo se consigue por su personalidad".

Hay algo que me llamó mucho la atención y fue el entrenamiento anterior a la pretemporada, que fue de un nivel muy alto de exigencia.

"Sí, quisimos hacer un especial trabajo en el periodo de vacaciones. Veníamos de una temporada marcada por la recuperación de la lesión y queríamos aprovechar ese periodo de entre temporadas para generar un trabajo que nos permitiera entrar en la pretemporada del equipo en una mejor dinámica y mayores niveles de adaptación al fútbol y eso fue lo que hicimos en en la pre-pretemporada. Además porque ya había un calendario en el club, que tiene su propia pretemporada, con una exigencia alta en volumen intensidad, entrenamientos, y rápidamente se enganchaba con la competición así que ese fue el cambio que hicimos, dar una especial importancia y más volumen de entrenamiento en el periodo de entre temporadas".

¿En qué consistió realmente? Lo vimos subiendo muchas cuestas.

"Hicimos una estancia en altura y luego una estancia a nivel del mar, dividimos el periodo de entrenamiento en dos. La primera fase fue en altura y esas cuestas que visteis las hicimos en Sierra Nevada".

Y en cuanto a la alimentación, ¿cómo es?

"Lo hacemos sobre un control analítico y sobre sus preferencias. Todos tenemos preferencias a la hora de comer, o gustos, y ajustamos su dieta y su suplementación. Igualmente tenemos en cuenta el momento de la temporada, y jugamos con la situación de la semana también, si es día de partido, si hay dos sesiones de trabajo, si es postpartido, etc. Eso es fundamental".

Ya por último, el trabajo individual fuera de los entrenamientos con el grupo, ¿cómo es?

"En este nivel, con un jugador como Dani, el trabajo no acaba en la ciudad deportiva, el jugador continúa el resto del día. Para nosotros en el cómo se organiza la tarde, la noche, es fundamental a la hora de conseguir adaptaciones tanto para recuperar, para prevenir lesiones, como para optimizar aspectos del rendimiento concreto. Sí, hay trabajo con diferentes objetivos en función del momento en el que se encuentre y todas las tardes hay cosas que hacer entonces sí que trabajo por la tarde con diferentes objetivos".