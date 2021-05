La semana más rara de Sergio Ramos y Lucas Vázque

Los dos futbolistas, con mucha presencia en el Real Madrid en los últimos años y mucho peso en el vestuario, acaban la Liga sin conocerse su futuro.

Última semana del curso en Valdebebas y, para sorpresa general, la clase no sabe si despedirse o aún no de Sergio Ramos y Lucas Vázquez. A ambos, de acuerdo a lo firmado, les cumple su matrícula en algo más de un mes y andan un poco en tierra de nadie. A nadie extrañaría su ausencia en la vuelta al cole de julio.

Lo más llamativo es lo del central, todo un capitán del Real Madrid que, incluso perdiendo parte de su vigencia por una temporada golpeado por las lesiones (sólo ha disputado 1.790 minutos), sigue teniendo un par de años en la élite. A sus 35, las informaciones y la rumorología chocan en las dos aristas del trato, el sueldo y la duración del contrato.

A Florentino Pérez no le ha gustado nada que el jugador del brazalete, el que le ayudó al inicio de la pandemia a que la plantilla aceptara la primera rebaja, no haya colaborado para la segunda. La propuesta del presidente para él es de un año con un 10% menos del salario por la situación económica causada por el coronavirus. El entorno de Ramos ha filtrado que los billetes no serían decisivos, pero sí que la extensión sea hasta 2023; también que el PSG le ronda, lo que no terminan de creerse en los despachos, desde luego no con las cifras que han trascendido.

Lucas Vázquez, al alza

Lucas Vázquez, amigo íntimo del andaluz, ha vivido en una montaña rusa desde el verano pasado. El Real Madrid pretendía venderle, facilitando su salida, porque no contaba con él a nivel deportivo y quería intentar ingresar un pellizco por su marcha. Sin embargo, esta no se dio, con la influencia de un Zidane que desde que le conoció ha ponderado muchísimo al gallego.

El de Curtis comenzó la temporada, como siempre, con la etiqueta de suplente para, como siempre también, ir haciéndose con un mayor protagonismo. Lo han posibilitado las constantes bajas de Carvajal y de un Odriozola al que además le ha costado entrar con Zizou, y hasta la de Nacho en el Camp Nou, que le abrió a Lucas la puerta de un lateral derecho que hizo suyo hasta la lesión.

Tan bueno fue su rendimiento hasta caer por un lance en el Clásico con Busquets que en los despachos cambiaron el chip. Con el interés de clubes como Atlético, Bayern, Milán y alguno de la Premier, se acercaron a las exigencias de su nuevo agente, Arturo Canales, y le mejoraron económicamente la oferta. El periodista Tomás Roncero informó en AS recientemente de las cifras y de que las opciones de que se alcance un entendimiento han aumentado considerablemente.

Modric, la otra cara de la moneda

Pero con el Real Madrid-Villarreal de la jornada 38 ya el sábado, la realidad es que el futuro de Sergio Ramos y Lucas Vázquez está en duda. Es lo contrario al de otro amigo de los dos, un Modric que acababa contrato el 30 de junio y continuará en la 2021-22.