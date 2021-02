El futuro de Sergio Ramos: contrato con Real Madrid, cómo va su renovación y posibles destinos

El central español sigue sin extender su vínculo con los blancos, protagonizando el gran culebrón de la temporada en la capital.

Sergio Ramos y el Real Madrid están protagonizando el gran culebrón de la temporada al no llegar todavía a un acuerdo para la renovación del capitán blanco. A pocos meses de que el vínculo de Ramos con la entidad madrileña expire, Goal echa un vistazo a cómo está su situación y cuál puede llegar a ser el futuro del internacional español.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El contrato de Sergio Ramos con el Real Madrid

Sergio Ramos llegó al Real Madrid procedente del Sevilla para la temporada 2005/06 por 27 millones de euros, y desde entonces se ha convertido en pieza clave para todos los entrenadores que han pasado por el Santiago Bernabéu.

A lo largo de todos estos años, Ramos ha ganado títulos de todos los colores como merengue, y es capitán indiscutido de la entidad madrileña desde hace algunas campañas. Después de renovar varias veces su contrato, el actual vínculo de Ramos con el Madrid expira el 30 de junio de este año. En ese sentido, es libre de escuchar ofertas y negociar con otros equipos desde enero de 2021.

Cómo va la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid

Tal y como contaba Goal el pasado 31 de enero, en la mañana del 30 de diciembre de 2020 la renovación de Sergio Ramos estaba muy difícil. Poco después, desde esa misma tarde del anteúltimo día del año pasado, según iban explicando off the record el entorno del jugador y la dirección deportiva del Real Madrid, la ampliación se había ido acercando a lo imposible. Aquella previa del duelo con el Elche podía ser la clave, y hasta la fecha lo está siendo, del futuro del central, que tras reunirse con Florentino Pérez se ha alejado del Bernabéu.

En pleno fuego cruzado en los medios, la situación permanece enquistada en el punto en que se quedó en el careo en el hotel de concentración de Alicante. No se encontró una solución en ese último encuentro entre las partes, Florentino y Sergio Ramos, que de un tiempo a ahora tomaron la decisión de tratar el asunto sin mediadores, viendo las dificultades para entenderse entre José Ángel Sánchez, director general de la entidad, y René Ramos, hermano y representante del futbolista. El presidente trasladó, sin la acogida pensada, una oferta final cuyas cifras y condiciones difieren dependiendo de quién explica la propuesta.

Y en esas está el tema, con Florentino inflexible y Ramos convencido de que el Madrid no quiere que continúe. El reloj corre, y se diría que cada día a mayor velocidad.

PSG, Manchester United y los posibles destinos de Sergio Ramos

Sin siquiera saberse qué ocurrirá, el Real Madrid ya puede formarse una imagen de lo que sería la vida sin Ramos. El de Camas se lesionó en la semifinal de la Supercopa de España, cita para la que se infiltró en la rodilla izquierda, y su ausencia se ha notado negativamente. El equipo se la pegó a las primeras de cambio en Copa frente al Alcoyano (2-1), venció al Alavés (1-4), cayó de nuevo en la visita del Levante (1-2) al Di Stéfano en Liga, y se recuperó en casa del Huesca (1-2) con un doblete de Varane. En ese sentido, merece la pena repasar cuáles podrían ser los destinos de Ramos.

Quien se quede con Ramos, lo hará de forma gratuita. Como Ramos vence contrato, su nuevo equipo no pagará ni un solo euro por sus servicios en concepto de traspaso. El tema está en el salario del jugador. En ese sentido, trascendió que el PSG estaría dispuesto a pagarle entre 15 y 20 millones de euros al año durante tres temporadas, algo que en el Real Madrid no están convencidos de que sea cierto.

Otro club que ha sonado en los últimos días ha sido el Bayern Múnich, vigente campeón de Europa. Pero el mítico exportero del equipo alemán y actual integrante de la junta directiva Oliver Kahn ha reconocido que el cuadro germano no se plantea el fichaje de Sergio y que su gran anhelo defensivo no es otro que Dayot Upamecano (RB Leipzig). "Como jugador, me hubiera encantado jugar con Ramos. Pero no hay nada de eso ¿Interés en Upamecano? Es así, tiene demanda en toda Europa", dijo Kahn.

Otros clubes que han sonado para contratar a Ramos son la Juventus, donde está su amigo Cristiano Ronaldo, y el Manchester United, con los Red Devils teniendo suficiente cartera para afrontar un contrato a la altura del actual capitán del Real. Según una información difundida por 'The Mirror', el camero habría dado orden a su hermano y representante, René Ramos, de tantear a los británicos.

No habría que descartar tampoco algún club en la liga de China, que también sonó para acoger a Ramos antes de que éste renovara por última vez con el Madrid. "Me dijo que tenía una oferta de China y yo le dije que esto no podía ser", admitía Florentino Pérez en 2019.