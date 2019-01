La prensa portuguesa señala que Mourinho no cierra las puertas al Benfica

Todos pendientes del futuro de Mou

La prensa portuguesa asegura que José Mourinho "no cierra la puerta" a volver al club lisboeta. Benfica busca un entrenador ideal para su próximo proyecto deportivo y el nombre del de Setúbal está en las quinielas. Según la información de los diarios lusos, Mou podría estudiar el ofrecimiento "encarnado" y estaría dispuesto para aceptar un desafío ambicioso para la 2019/2020.

En Portugal no se habla de otra cosa: de su posible regreso al Benfica, club donde comenzó su carrera en los banquillos. No sería imposible volver a ver a Mourinho en el banquillo de las Águilas. Sin embargo, no dependerá de tres factores clave: su predisposición a volver, después de la experiencia negativa en Old Trafford; el sueldo que le pueda ofrecer el Benfica, que necesitaría que Mou se rebajase los emolumentos; y sobre todo, del proyecto deportivo que el presidente pudiera ponerle sobre la mesa, a nivel de contratar jugadores y potenciar al equipo.

No hace demasiados días, el nombre de José Mourinho, ex jefe del Manchester United, se vinculó al hipotético interés del Real Madrid de cara al 30 de junio. Está por ver qué pasa con Mou.