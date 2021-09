La pócima de Pellegrini para recuperar a todos en el Betis

El técnico ha recuperado la mejor versión de Juanmi y Carvaho, decisivos ante Osasuna, y ha dado confianza a canteranos como Édgar y Hermoso.

Una de las condiciones, y consigna clara, que transmitió Manuel Pellegrini a la dirección y comisión deportiva del Real Betis era la de no dejar huecos libres en su plantilla. Le daba igual si salía un jugador pero debía tener recambio para esa posición y no dejar un puesto cojo en un año donde la acumulación de partidos y la fatiga muscular iba a ser un enemigo más a batir. Tan insistente en este extremo estuvo el ingeniero que desechó cualquier oportunidad de una vuelta de Dani Ceballos si no se le satisfacían sus necesidades en cuanto al lateral derecho: entonces vino Bellerín.

Razones no le faltaban al técnico y las explicaciones las está dando ahora. Y es que como dice el dicho popular; más sabe el diablo por viejo que por diablo, y Pellegrini es un experimentado en esto del balompié. No dejó salir a Edgar para no dejar mermada la defensa, y Edgar está respondiendo. El canterano es el segundo central que más minutos acumula de la plantilla, por detrás de Víctor Ruiz, y es el cuarto que más minutos acumula.

Confianza para los canteranos

En una situación delicada como la de Pamplona, con los focos muy pendientes de la defensa, solventó la papeleta de una forma más que aceptable. El ingrediente, la confianza para ponerlo. Todo indicaba a que su pareja de baile iba a ser Guido Rodríguez, que retrasaría su posición para no formar con una zona central tan precoz con dos jóvenes. Pues el chileno le dio la confianza a Kike Hermoso, jugador del filial, y éste le respondió anotando el primer gol del Betis en el Sadar. Está por ver qué es lo que ocurre con el chaval pero el técnico verdiblanco ha demostrado que a los que le responden, le da su lugar.

En Goal ya escribimos un reportaje del cambio espectacular que había experimentado Juanmi está temporada. Puede ser el ejemplo más esclarecedor del trabajo que hace Pellegrini en la sombra para dar en la tecla y activar a aquellos jugadores que necesitan enchufarse de nuevo. Juanmi ya es el máximo goleador del equipo, con cuatro tantos, ya salga desde el banquillo como titular. Y además aportando puntos como su gol en Cádiz, el de ayer en Pamplona o los dos ante el Celtic. Sin contar el gol del empate en Mallorca que se lo adjudicaron en propia meta a Manolo Reina.

El renacer de Juanmi y Carvalho

Carvalho es otro que está cambiado. El luso sabía la plena confianza que tenía el entrenador en él y esta temporada parece que puede ser la suya. Es simplemente deliciosa la asistencia que le da a Willian José para que anotara el gol de la tranquilidad. Un primer toque del brasileño igual de exquisito al de su asistente para marcar. Y es que el delantero busca en el Betis ser ese futbolista que ya fue y recuperar (y otra vez se repite la misma palabra) la confianza. Sabedor de las formas del técnico, el de Porto Calvo quiere que Pellegrini pueda ungirle de ese apoyo que necesita.

Porque el denominador común es el mismo: la confianza en ponerlos. En darle la responsabilidad de que demuestren sobre el campo que pueden ser merecedores de minutos. Lo que el técnico le decía al club en verano se está cumpliendo, y toda la plantilla tiene minutos. Desde Nabil Fekir, el hombre más utilizado con 574 minutos, hasta Bartra con 14, por motivos obvios de sus lesiones, todos los jugadores de la plantilla han sido utilizados en estos primeros siete encuentros de competición, seis de Liga y uno de Europa League.

Por tanto, no era en vano tener las posiciones por duplicado y exigir cubrir una posición como la del lateral tras la lesión de Sabaly. El ingeniero tiene diseñado en su plano la utilización de todos los materiales posibles para que el equipo se vaya edificando.