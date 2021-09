La recuperación de Juanmi y el apoyo de dos amigos ex béticos

Seguro que cuando Juanmi firmó por el Real Betis no pensó que uno de sus mejores momentos lo viviría casi dos temporadas después de su fichaje.

Un cúmulo de obstáculos le han impedido poder demostrar las razones que decidieron a la entidad heliopolitana contratar a un jugador que reunía cualidades para abanderar la delantera verdiblanca. Lesiones, operación o Covid han formado parte de un calvario que en la cabeza del malagueño se resumía en una palabra: dolor. Y ha sido justo cuando ha desaparecido ese dolor cuando la mejor versión de Juanmi ha comenzado a lucir, hasta el punto de ser en este momento el máximo goleador del Betis con tres goles. Una máxima se cumple en el mundo del fútbol: el rendimiento manda, y cuando este no llega, ya sea por el motivo que sea, se abre un protocolo donde la duda da paso a la rumorología. Pero Juanmi contaba con el apoyo incondicional de un Manuel Pellegrini que lo ha esperado. El chileno no ha tenido ninguna conversación especial ni ninguna charla motivacional con el delantero. Simplemente lo ha puesto. La mejor medicina para un futbolista. Tampoco se ha sentido desplazado por la plantilla y ha sido otro factor clave para seguir sintiéndose valioso dentro del grupo y apretar para recuperarse. Y claro está, sin ninguna duda, su familia y amigos. En goal.com hemos hablado con dos íntimos amigos suyos que también han vestido la camiseta de las trece barras. Dani Pacheco y Francisco Portillo, pese a la distancia, han estado siempre muy cerca del jugador. “La verdad es que me alegro un montón, lo veo como siempre que ha estado bien y sé que lo pasó mal el año pasado. Jugó y entrenó con molestias e hizo todo lo posible para estar disponible. Se lo merece, está haciendo lo que mejor sabe hacer… aprovechar los minutos, meter goles, estar disponible para el entrenador”. Asegura Pacheco, sabedor también de los malos momentos que ha vivido su amigo. “Los que estamos cerca de él sabemos lo mal que lo pasó. El trabajo, con un poco de suerte, sobre todo en lo que tú no puedes controlar como esas molestias que tenía tras la operación, por fin le ha dejado mejorar y se está viendo el nivel que tiene”.



Portillo también es un gran amigo de Juanmi y coincidió con Pacheco vistiendo la camiseta verdiblanca. El mediapunta es un gran amigo ya que “desde que éramos muy jovencitos estuvimos jugando juntos y a día de hoy seguimos teniendo una gran amistad. Lo aprecio mucho y me alegro de la situación que está viviendo ahora porque se lo merece”. Ahora Portillo se alegra de ver cómo está triunfando su amigo. “La gente que lo conocemos y que hemos estado cercanos a él sabemos el sufrimiento que ha tenido. Ha sido muy duro para él y su familia porque entrenaba con dolor, no podía y seguía, y seguía, y al final cuando no puedes es frustrante. Con trabajo se ha recuperado y ahora me alegro porque al final es un futbolista que tiene algo especial, tiene ese don que hay que tener para hacer goles. Él siempre está en el sitio donde la pelota va y se anticipa a los rivales. Al final me alegro por él porque hemos compartido tantísimas cosas… Es un gran amigo y ojalá que las cosas sigan yéndole así de bien. El ex verdiblanco asegura que Juanmi “es un futbolista que le puede dar muchísimo al Real Betis. Te va a crear ocasiones, te va a hacer goles seguro y ojalá que siga con esa confianza y sigan dándole continuidad porque ha demostrado que con continuidad y confianza tiene una facilidad abismal para hacer goles y hoy eso es muy difícil”. Por último, Portillo ha querido dejarle un mensaje a su amigo. “Desde aquí, le mando un fuerte abrazo y que siga yéndole las cosas así de bien”.

Un gol en Liga y los dos tantos ante el Celtic sitúan a Juanmi como el hombre más decisivo del cuadro verdiblanco en este arranque de temporada. Unos datos a los que hay que sumar la intervención activa en el error de Manolo Reina que le otorgaba un punto a su equipo en Mallorca. El de Coín le ha dado con sus goles puntos al Betis y quiere que eso siga siendo la tónica durante esta temporada.

Manolo Nieto