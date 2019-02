La lesión de Exequiel Palacios: qué es, cuándo y cómo se fracturó y cuánto tiempo estará de baja

El joven mediocampista de River sufrió ante Racing una fractura que lo mantendrá fuera de las canchas por varios partidos.

Cuando todo parecía empezar a acomodarse por Núñez, luego de las tres victorias consecutivas -con buen funcionamiento incluido- del equipo de Marcelo Gallardo, en River se desayunaron el martes con la mala noticia de la lesión de Exequiel Palacios .

El parte médico oficial confirmó que el mediocampista de 20 años sufrió la fractura proximal del peroné derecho durante la victoria del último domingo frente a Racing, en el Monumental.

QUÉ ES

Tras la información difundida por el cuerpo médico de River, más de un hincha se preguntó qué significa y qué gravedad tiene una fractura proximal de peroné. Básicamente se trata de una fractura en dirección espiral asociada a una disrupción de la sindesmosis tibiofibular distal y de la membrana interósea.

El término 'proximal' indica que la fractura se produjo más cerca del tronco que del pie; es decir, en la parte superior del peroné, cerca de la rodilla. No obstante, al no tratarse de una lesión ligamentaria, se espera que el futbolista no necesite tratamiento quirúrgico para recuperarse.

CUÁNDO Y CÓMO SE FRACTURÓ

La jugada que dejó rengueando a Palacios y desencadenó en la lesión: fractura proximal de peroné derecho. pic.twitter.com/ZJRPoeudrX — ᴍᴀᴄᴀ ᴀʟᴠᴀʀᴇᴢ ᴋᴇʟʟʏ (@Malvarezkelly) 12 de febrero de 2019

A los 31 minutos del segundo tiempo, con River ya ganándole 2-0 a Racing, Gonzalo Montiel le cedió la pelota de taco a Palacios, quien no llegó a controlarla debido a una fuerte infracción de Darío Cvitanich que fue con los dos pies hacia delante. Luego de ese golpe, el juvenil del Millonario no pudo continuar jugando con normalidad ni tampoco ser reemplazado porque el local ya había agotado sus cambios.

CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ DE BAJA

Según los especialistas, Palacios estará inactivo entre 40 y 45 días. El futbolista de 20 años se perdería lo que resta de la Superliga, los primeros tres compromisos de River en la fase de grupos de la Copa Libertadores y los amistosos de la Selección argentina previos a la Copa América de Brasil. El objetivo será recuperarlo para disputar, en las últimas semanas de mayo, las finales de la Recopa Sudamericana.