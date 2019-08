La estrategia de River para que De la Cruz pueda jugar contra Cerro Porteño

El Millonario contrató a un abogado paraguayo para que lleve adelante la defensa del uruguayo durante la estadía del plantel en Asunción.

La inesperada detención de Nicolás De la Cruz en Asunción, por la supuesta agresión a un policía en 2016, sacudió los planes de River en la previa de la revancha frente a Cerro Porteño por los cuartos de final de la . Por estas horas, la preocupación en el Millonario dejó de ser la línea de cuatro o cinco defensores y pasó a ser la resolución de la situación del uruguayo. Por eso, apenas se supo que la policía iría hasta la concentración del equipo de Marcelo Gallardo para buscar al jugador, la dirigencia puso manos a la obra para elaborar una estrategia que no sólo garantice la libertad del charrúa, sino que también le permita estar a disposición del Muñeco en el partido.

Con todo el equipo de legales del club en Buenos Aires, River decidió contratar a Diego Tuma, un abogado paraguayo, para que se haga cargo de la defensa del futbolista durante la estadía del plantel en suelo guaraní. Y el objetivo en lsd primeras horas es uno solo: "Tenemos que tratar de demostrar que no existe ningún peligro de fuga para que pueda jugar el jueves", explicó el letrado.

En diálogo con TyC Sports, Tuma explicó que la agresión al policía por la que está imputado no es lo primordial en esta primera etapa: "En estas 24 horas hay que demostrar que no tiene intenciones de frustrar la investigación, por el escaso tiempo que tenemos sólo nos enfocamos en eso. El problema es que no hay mucho tiempo para debatir la cuestión de fondo, si queremos que Nicolás salga para estar disponible para el partido". En ese sentido, luego de que el jugador compareciera ante el juez, el abogado adelantó: "Ofrecimos un inmueble tasado en 500 mil dólares como garantía".

Más allá de la estrategia y aunque el fiscal de la causa avisó que no debería haber problemas para que De la Cruz pueda jugar, Tuma prefirió la cautela: "La única manera que tiene de jugar es declarando, pero es bastante complicado. Hay que hacer un trabajo para demostrarle al juez que va a colaborar con la investigación. Por eso se entregó voluntariamente apenas se enteró de que estaba la orden. Lo van a trasladar al poder judicial y ahí el magistrado va a decidir qué medida toma".

¿Cómo seguirá la causa? La idea del abogado es que todo quede resuelto este mismo miércoles: "Después de la primera declaración, tiene que presentarse a una audiencia. Estamos tratando de que sea hoy mismo para que pueda volver a con la causa finiquitada. Cuando declare Nicolás, vamos a reconocer los hechos y ofrecerremos una donación".