La derrota en el Superclásico, el click que pedía Gallardo

"No encontramos ese partido completo que nos dé la soltura para encontrarnos del todo, el salto de calidad. No nos confundimos con un buen momento de partido, con los triunfos, estamos en la búsqueda del partido completo que nos dé el click como se dio a lo largo de los años y sostenernos en el tiempo". La frase fue pronunciada por Marcelo Gallardo, el 10 de marzo. River venía de golear 5-0 a Laferrere por Copa Argentina, aunque el abultado resultado no lo dejó conforme. Dos días después, le ganaría 4-0 a Gimnasia, pero tampoco parecía lleno. Y llegó el Superclásico, la superioridad, el dominio, la falta de eficacia y la derrota.

El Muñeco pedía un encuentro donde mostrara su mejor versión y, paradójicamente, fue en una caída ante el máximo rival, como local y con 72 mil hinchas propios en las tribunas. A partir de ese golpe, el resurgimiento fue absoluto, con factores de los más variados pero un hecho empírico: ganó los últimos cinco partidos, de visitante y de local, por Copa LPF y por Copa Libertadores, con brillo o con el overol puesto, con juego asociado o con destellos de jerarquía individual.

A diferencia de lo ocurrido durante el último torneo, ganado por el equipo de Núñez, actualmente casi que prescindió de la importancia de Julián Álvarez, que no convierte desde la goleada sobre Gimnasia, cuando metió el segundo de penal. De hecho, la Araña que en junio se sumará a Manchester City solo marcó cinco goles en lo que va del 2022 y tres de ellos a Patronato.

¿Cómo sustituyó los 20 goles del semestre pasado? Hay varios nombres que cumplieron esa tarea, pero dos que sobresalen. El primero es, obviamente, Enzo Fernández: en esta racha de cinco victorias, el nuevo Enzo estuvo presente en cuatro ocasiones en el marcador. Lo sufrieron Defensa y Justicia, Argentinos, Fortaleza y Banfield, los primeros tres gracias a la media distancia y, contra el Taladro, ejecutando el penal. Pero más allá de los festejos, el 13 es el cerebro del mediocampo, el que organiza y ordena, el que juega y hace jugar. Y, de yapa, el que cada derechazo huele a gol.

Pero qué decir del regreso de quien era la figura y hasta convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina: después de una lesión que le demandó seis meses de recuperación, Matías Suárez regresó como si nunca se hubiera ido y ya facturó ante Alianza Lima, Argentinos Juniors y Banfield. De suplente o de titular, ocupa transitoriamente el lugar que se había ganado Esequiel Barco y que tuvo que dejar por una lesión muscular.

Tampoco se puede pasar por alto que Juanfer Quintero sigue recuperando su gran nivel cuando ingresa desde el banco con el partido ya planteado y con su guante listo para desarmarlo; o Armani, que pese al error puntual contra el Taladro, siempre aporta esa atajada imposible; o la zaga Díaz - Martínez ya recuperada y en esplendor; o el desequilibrio que siempre suma De La Cruz, o la obstinación del DT por tener a los mejores Andrés Herrera, José Paradela, Tomás Pochettino o Braian Romero.

Es verdad que River ganó 10 de los últimos 12. Pero no se puede dejar pasar por alto la bisagra que significó aquella derrota contra Boca, a partir de las cuales sentó las bases de un equipo que ya tiene seis puntos en la Copa Libertadores y se mantiene a tiro de Racing en la carrera por el primer lugar de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, en la cual se erige como candidato a fuerza de poderío.