Hay dos factores que explican el alto nivel de Toni Kroos, que con 31 años ha superado con éxito una pubalgia, una de las lesiones que más temen los jugadores. El rendimiento superior del alemán se debe a su paciencia y a su madurez.

Si los futbolistas temen tanto la palabra "pubalgia" es por la naturaleza traicionera del problema, una dolencia que parece desaparecer y de repente vuelve. Por eso es tan importante el saber esperar, no precipitarse. Y Kroos no arriesgó y escuchó a su cuerpo, como detalló en septiembre en Goal: "Jugué seis meses con muchas pastillas y entre los partidos con mucho dolor. El cambio con otras lesiones es que ha habido más paciencia porque he sufrido mucho y sólo quería una cosa, no sentir dolor; si tenía que parar muchas semanas, paraba".

Y esta precaución, además, estaba precedida de una decisión clave y sensata, el adiós de Kroos a su selección tras la pasada Eurocopa. Flick le tanteó a su llegada por si hubiera posibilidad de que diera marcha atrás, pero no había opción. Y de eso se ha beneficiado, al margen de él, el Real Madrid, que le tiene más fresco que nunca.

Kroos, con un 96% de precisión en el pase esta temporada

Pese a perderse los ocho primeros partidos por la lesión, ya es el futbolista 11 en minutos (783) de la plantilla. Y cada jornada sorprende con algo nuevo, en las últimas tres participando en cuatro goles (en dos marcando y en dos asistiendo), los mismos que en sus 13 encuentros anteriores.

Ante el Sheriff, además del 0-2, un golazo porque Kroos no sabe marcarlos de otra forma, ofreció otra clase en la distribución. Fue el que más pases (117) dio, con un 95,7% de acierto. También lideró en desplazamientos (3), toques (128), tackles (6), despejes (5) y kilómetros (11,32), además de ganar los dos duelos a los que fue y registrar dos intercepciones y seis recuperaciones. No extraña nada en un jugador con un 95,67% de precisión en el pase esta temporada en la que sólo ha fallado 33 de 762...