Kovacic: “Hazard me preguntó cómo estaba en el Real Madrid”

El croata alimenta los rumores sobre el belga y los blancos pero aclara que "está muy concentrado en hacer grandes cosas con el Chelsea".

Eden Hazard ha hecho bastantes guiños al Real Madrid y su compañero en el Chelsea, Mateo Kovacic, ha alimenatado estos rumores después de asegurar que el belga le ha preguntado por su etapa en el club merengue.

“Me preguntó cómo estaba allí pero esperamos tener una gran temporada juntos, para estar completamente concentrados en el Chelsea. Está muy concentrado en hacer grandes cosas con el Chelsea. Es un jugador increíble. No sabía que era tan bueno y puede ser fácilmente uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo", comentó a Sky Sports.

"Por ahora, estoy feliz aquí. La ciudad es increíble, el club es uno de los mejores del mundo y mis compañeros de equipo son excelentes. Necesito respetar a mi club anterior, el Real Madrid. Me puedo imaginar quedándome aquí, pero tengo un contrato que debo respetar, y eso es lo que haré. Fue un paso que quería mucho, quería venir aquí. Doy las gracias a mi club anterior, también al Chelsea, que me quería mucho. Lo estoy disfrutando y me gusta mucho estar aquí”, añade el croata sobre sus primeros meses en Londres.