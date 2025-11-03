Juventus vs. Sporting Lisboa, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Juventus recibe a Sporting Lisboa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Juventus, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Juventus vs. Sporting Lisboa de la Champions League 2025-26

La Vecchia Signora llega al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Real Madrid en la fecha 3. El equipo dirigido por Luciano Spalletti es vigésimo quinto en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, los Leones vencieron por 2-1 a Marsella en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Geny Catamo y Alisson Santos. El cuadro a cargo de Rui Borges es décimo primero en la tabla con seis unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Juventus vs Sporting Lisboa, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeons 5 Sudamérica ESPN 3, Disney+ Premium México Caliente TV Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de Juventus vs Sporting Lisboa

Liga de Campeones - Champions League Allianz Stadium

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Juventus.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

La Vecchia Signora consiguió la victoria el fin de semana en el debut de Spalletti, con quien esperan finalmente regresar a sus días de gloria.

Los Leones ocupan la segunda posición de la Primeira Liga, solo tres puntos por detrás del Porto, con la intención de obtener el tricampeonato y el cuarto trofeo de liga desde 2021.

