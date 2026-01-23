+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Michael Baldoin

Juventus vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Juventus y Napoli, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El gran partido entre la Juventus de Luciano Spalletti y el Nápoles de Antonio Conte es muy esperado.

Por un lado, los Bianconeri buscan sumar puntos para mantenerse cerca de los cuatro primeros; por otro, el Nápoles espera una victoria para seguir en la contienda por el Scudetto.

En esta página, encontrarás toda la información sobre el gran partido en el Allianz Stadium: desde las últimas alineaciones hasta dónde ver el partido en directo por televisión y streaming.

Cómo ver Juventus vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Juventus-Napoli: hora de inicio

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

  • México: 11:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Juventus contra SSC Nápoles alineaciones probables

JuventusHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestNAP
1
M. Perin
15
P. Kalulu
6
L. Kelly
3
G. Bremer
27
A. Cambiaso
10
K. Yildiz
5
M. Locatelli
8
T. Koopmeiners
21
F. Miretti
22
W. McKennie
30
J. David
32
V. Milinkovic-Savic
5
J. Jesus
4
A. Buongiorno
31
S. Beukema
68
S. Lobotka
8
S. McTominay
26
A. Vergara
22
G. Di Lorenzo
20
E. Elmas
37
L. Spinazzola
19
R. Hoejlund

3-4-2-1

NAPAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Spalletti

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Conte

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Probables alineaciones Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Entrenador: Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Entrenador: Conte.


Forma

JUV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

NAP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

La Juventus llega de la derrota en liga contra el Cagliari, que ha disminuido el entusiasmo después de los convincentes éxitos contra Sassuolo y Cremonese. Los bianconeri, sin embargo, han levantado la cabeza esta semana, imponiéndose 2-0 al Benfica y conquistando matemáticamente la clasificación a los playoffs de la Champions League.

El Napoli, en cambio, ha frenado notablemente su carrera, ganando solo uno de los últimos cinco partidos entre Serie A y Champions League: el éxito contra el Sassuolo del pasado sábado.

Partidos entre los dos equipos

JUV

Últimos partidos

NAP

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

4

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

