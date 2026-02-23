Juventus vs. Galatasaray, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Juventus en el momento más difícil de su temporada busca la hazaña casi desesperada en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League contra el Galatasaray.

Tras el durísimo 5-2 encajado la semana pasada en el partido de ida disputado en Estambul, de hecho, los hombres de Spalletti deben ganar por cuatro goles de diferencia para acceder a los octavos de final.

A continuación, toda la información sobre el partido, incluida la relativa al canal de TV donde ver el encuentro, las alineaciones y la transmisión en directo por streaming de Juventus-Galatasaray.

Cómo ver Juventus vs Galatasaray, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 5 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, CBSSN y Fubo Sports, con ESPN 5 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Juventus vs Galatasaray

El partido se disputa este miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Juventus.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Posibles alineaciones Juventus-Galatasaray

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; David. Entr. Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Entr. Okan Buruk

Estado de forma

Partidos entre ambos equipos