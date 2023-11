Julián Quiñones reveló que André-Pierre Gignac buscó convencerlo de regresar a Tigres

El atacante del América confesó que André-Pierre Gignac buscó convencerlo de regresar a los Felinos.

En una reveladora charla exclusiva para TUDN, el delantero estrella de las Águilas del América, Julián Quiñones, confesó que recibió una propuesta tentadora por parte del emblemático André-Pierre Gignac para regresar a Tigres durante el torneo Clausura 2023, tras las destacadas actuaciones de Quiñones en los Rojinegros del Atlas y que lo llevaran a la obtención del bicampeonato de la Liga MX.

Esta revelación viene a la luz tras el reciente debut de Julián con la Selección mexicana durante los encuentros frente a Honduras, por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Durante la entrevista, el talentoso delantero colombiano compartió detalles sobre la oferta de Gignac, quien buscó persuadirlo para vestir nuevamente la camiseta de los Tigres. El intercambio entre ambos futbolistas se produjo mientras Diego Cocca dirigía al equipo felino.

“Yo estaba centrado en ese momento en Atlas, hubo un momento donde dices ya conseguiste todo y tienes que salir por la puerta grande, en ese momento cuando conseguimos el bicampeonato me habla mi representante y me dice ‘Tigres quiere que vuelvas’." confesó el delantero naturalizado mexicano

“En ese momento estaba Cocca y le dije ‘la verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar con Tigres es retroceder a todo lo que dejé atrás’. De hecho, Gignac me habló y me dijo ‘vente para acá’, le dije ‘no gordo, no me llevo muy bien con la afición para yo irme a meter allá’”, añadió el atacante en entrevista para TUDN.

EN FOTOS

Getty

Getty