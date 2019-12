Joya de la cantera del América anuncia su salida

América sigue en competencia, esperando disputar la próxima semana la final de la frente a . Sin embargo, las altas y las bajas no cesan en Coapa, y ahora uno de los prospectos más interesantes de su cantera confirmó que no seguirá en el club.

José Ángel López debutó en este Apertura 2019 frente a . Debido a las múltiples lesiones que tuvo Miguel Herrera en la campaña, el juvenil ingresó de cambio en el duelo de la Jornada 7, anotando el único gol de las Águilas en el empate 1-1. A través de redes sociales, se despidió del club de sus amores, sin especificar qué seguirá en su carrera deportiva.

Con esto, el América deja salir a una joya de sus fuerzas básicas, pues López entrenaba frecuentemente con el primer equipo, además de haber disputado 47 minutos en el Máximo Circuito.

José Ángel tiene 20 años y lo descubrieron en uno de los centros de formación de Cuahtémoc Blanco, destacándose por su instinto de área y buenas condiciones físicas. La Liga MX lo tiene registrado como parte de las Águilas desde el año 2018.

Me llevo las mejores cosas como jugador pero sobre todo como persona, este club me ha dado los momentos mas hermosos de mi vida, pero como todo principio tiene un final y creo que este es el momento de tomar nuevos retos en mi vida, solo me queda decir ¡GRACIAS AMERICA!🦅🦅🦅 pic.twitter.com/iuuWuOaRxX