Jordi Cruyff pone fin al persistente rumor sobre el Ajax

Las informaciones aparecidas en España según las cuales el Ajax habría llegado a un acuerdo verbal con el entrenador del Girona, Míchel, no son ciertas, según ha subrayado el director técnico Jordi Cruijff a De Telegraaf.

El directivo del Ajax prefiere no pronunciarse sobre rumores, pero el periodista Mike Verweij logró una declaración.

«Lo único que puedo decir es que no hay ningún acuerdo verbal con ningún entrenador», afirma con claridad Cruijff.

La prensa española publicó el viernes que Míchel tiene un acuerdo verbal con el Ajax, lo que habría enfurecido al Girona. Quizá Cruijff quiera aclarar la situación por ese motivo.

Míchel, que jugó diecisiete temporadas en el Rayo Vallecano y luego lo entrenó, ha ascendido a LaLiga con este equipo, con el Huesca en 2020 y con el Girona en 2022. La temporada pasada llevó al Girona a la Champions League.

Esta temporada, sin embargo, lucha por evitar el descenso: está a un punto de la zona de peligro. Este domingo recibe al Atlético de Madrid y la siguiente jornada visita al Elche.

Míchel sucedería a Óscar García, quien reemplazó a Fred Grim en marzo. El Ajax inició la temporada con John Heitinga, pero lo destituyó tras unos meses decepcionantes.