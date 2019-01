Javier Tebas: "¿El VAR? Cuando le toca a los grandes la polémica se engrandece"

El presidente de LaLiga habla con contundencia sobre el video-arbitraje y las recientes polémicas surgidas al respecto

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha hablado ante la prensa sobre las actuaciones de los árbitros y el VAR en la gala de los Premios DEX, celebrada en Sevilla.

En las últimas jornadas la polémica sigue dando que hablar a pesar de la entrada del VAR en las competiciones españolas, algo que ha querido analizar Tebas, dejando claro que su papel está siendo muy positivo.

"Llevamos 180 partidos y la valoración general es muy positiva. Hay temas puntuales y cuando le toca a un club grande la polémica se engrandece mucho más, pero ya sabíamos que el VAR no iba a terminar con la polémica".

"Lo importante es que ha traído más dosis de equidad y justicia a la competición, que la mayoría de veces que ha actuado el VAR ha sido de forma correcta. Esto es fútbol, de vez en cuando tiene que haber algún tipo de polémica", ha continuado.

Javier Tebas también ha querido dejar claro que si no se muestran en televisión las líneas del fuera de juego es porque "la línea no es perfecta. Ni ésta ni la del famoso Nacho Tellado. El campo no es completamente plano, el campo tiene cierta inclinación y no sale perfecto. Se analiza con la línea de los árbitros y ellos deciden".

"El VAR debe analizar cuando hay errores importantes, no cuando hay duda, no interviene en todas las jugadas. Todavía hay gente que no sabe bien cómo funciona el VAR", ha sentenciado.