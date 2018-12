Javier Tebas: "El nivel que está mostrando Messi está muy por encima de Cristiano"

El presidente de LaLiga cree que en otras temporadas fue el luso el que estuvo mejor que el argentino del Barcelona.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, subrayó en la ceremonia de entrega de los 'Premios los valores del deporte' el gran momento deportivo que vive Lionel Messi: "El nivel que está mostrando Messi está muy por encima de Cristiano", dijo el máximo mandatario.

Cuántos goles llevan Cristiano Ronaldo y Messi en la Champions

En la comparación entre Messi y Cristiano, valoró: "Hoy me parece mejor que Cristiano, en esta época sí. Creo que esta temporada el nivel que está mostrando Messi está muy por encima de Cristiano. Otras temporadas no ha sido así".

"Quien vio el partido del domingo sabe de fútbol y se quita la camiseta o las gafas de un color se tendría que restregar los ojos porque tenemos en nuestra liga desde hace muchísimos años al mejor jugador del mundo con diferencia", explicó acerca de la actuación del '10' ante el Levante.

Tebas afirma que LaLiga no ha perdido valor tras la amrcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus: "A nivel internacional y en el valor de los derechos no lo hemos notado. Nos quedaban algunos territorios por cerrar, porque todos los años tenemos temas abiertos, y nadie nos ha penalizado por no tener a Cristiano Ronaldo".

También valoró el hecho de que Messi no recibiera el 'Balón de Oro': "Eso hay que preguntárselo a los que votaron, yo no voté. Pero el 'Balón de Oro' tiene mucho más en cuenta la temporada pasada y lo que ha pasado en el Mundial de fútbol. Messi hizo una gran temporada pero no hizo un gran Mundial y creo que eso le ha penalizado".

En cuanto al encuentro entre el Girona y Barcelona que se pudo disputar en Miami, indicó: "LaLiga no vive solo del partido de Miami, es un elemento estratégico importante pero no clave. Hay muchos más temas en la estrategia internacional en los que tenemos que trabajar, no solo este aunque en los últimos cinco meses solo haya existido este partido".

Finalmente, dio su opinión positiva sobre el sistema de videoarbitraje VAR, opinó: "El VAR está funcionando muy bien, estoy muy contento con el funcionamiento. Vamos a tener que volver a explicar jugadas de VAR porque estamos poniendo temas en duda donde no se entiende que el VAR es solo para errores flagrantes y no puede entrar en temas de interpretación".