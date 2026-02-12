Ireland's Call: Letra, vídeo y significado del himno nacional del rugby irlandés

El equipo de rugby de Irlanda ha sido uno de los más competitivos del mundo a lo largo de los años, con grandes jugadores como Brian O'Driscoll, Paul O'Connell y Ronan O'Gara vistiendo la famosa camiseta verde.

Antes de los partidos, el himno Ireland's Call anima a los jugadores y a los aficionados, preparándolos para la batalla.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber, incluyendo la letra completa, vídeos, quién lo escribió y el significado de la canción.

¿Cuál es la letra de Ireland's Call?

Antes de los partidos de rugby de Irlanda se canta una versión abreviada de Ireland's Call, con la primera estrofa seguida de dos interpretaciones del estribillo. Puedes ver la letra de esa versión a continuación.

Llega el día y llega la hora,

Llega el poder y la gloria,

Hemos venido a responder a la llamada de nuestro país

Desde las cuatro orgullosas provincias de Irlanda

¡Irlanda, Irlanda!

Juntos, erguidos,

Hombro con hombro,

¡Responderemos al llamado de Irlanda!

¡Irlanda, Irlanda!

Juntos, erguidos,

Hombro con hombro,

¡Responderemos al llamado de Irlanda!

¡Responderemos al llamado de Irlanda!

Letra completa de «Ireland's Call»

Llegará el día y llegará la hora,

Lleguen el poder y la gloria,

Hemos venido a responder a la llamada de nuestro país,

Desde las cuatro orgullosas provincias de Irlanda.

Estribillo

¡Irlanda, Irlanda!

Juntos, erguidos

Hombro con hombro

¡Responderemos a la llamada de Irlanda!

Desde los imponentes valles de Antrim

Desde las escarpadas colinas de Galway

Desde las murallas de Limerick y la bahía de Dublín

Desde las cuatro orgullosas provincias de Irlanda

(Estribillo)

Corazones de acero y cabezas inquebrantables

Jurando nunca rendirse

Lucharemos hasta que ya no podamos luchar más

Por las cuatro orgullosas provincias de Irlanda.

Letra completa de «Ireland's Call» (versión de Celtic Thunder)

Irlanda, Irlanda

Codo con codo, permanecemos como hermanos,

Uno por todos y todos juntos,

Permaneceremos unidos en los días más oscuros,

Y seremos invencibles para siempre.

(Estribillo)

Irlanda, Irlanda,

Juntos, erguidos,

Hombro con hombro,

¡Responderemos a la llamada de Irlanda!

Llegará el día y llegará la hora,

Algunos vivirán en canciones y cuentos,

Nacimos para seguir nuestra estrella guía,

y para encontrar nuestro destino con gloria.

(Estribillo)

Corazones de acero y cabezas inquebrantables,

Jurando nunca rendirnos,

Lucharemos hasta que ya no podamos luchar más

Hasta que se pronuncie nuestro último réquiem.

(Estribillo x 2)

¿Cuál es el significado de Ireland's Call?

La letra de Ireland's Call intenta resumir la unidad del pueblo irlandés en tiempos de dificultades y adversidades.

Mientras que la versión abreviada utilizada por el equipo de rugby enfatiza la unión del equipo procedente de «las cuatro orgullosas provincias de Irlanda» para responder a la llamada del país en el campo, la versión más larga, cantada por grupos como Celtic Thunder, incluye más detalles.

El carácter del pueblo irlandés se describe como resistente y desafiante, con letras como «seremos invencibles para siempre» y «lucharemos hasta que no podamos luchar más», que enfatizan la negativa a rendirse ante «los tiempos oscuros».

¿Quién escribió Ireland's Call?

Phil Coulter recibió el encargo de la Unión Irlandesa de Rugby (IRFU) de escribir un himno deportivo para Irlanda antes de la Copa del Mundo de Rugby de 1995, y Ireland's Call fue el resultado de ese encargo.

Coulter, músico, compositor y productor de Derry, recibió el encargo de componer una canción que reuniera todas las tradiciones de Irlanda, con el fin de reflejar el carácter panirlandés del equipo, que abarca tanto Irlanda del Norte como la República de Irlanda.

La IRFU se puso en contacto con Coulter por primera vez en 1987, impulsada por la idea de que se necesitaba una canción que enfatizara la unidad del pueblo en un contexto de división política en Irlanda debido al conflicto.

«Las canciones que escribes te proporcionan diferentes satisfacciones», declaró Coulter a la RTE en 2023. «Es agradable alcanzar el número uno en las listas de éxitos o vender un millón de discos, que Elvis Presley grabe una de tus canciones o ganar Eurovisión.

Pero escuchar a todo Lansdowne Road cantando mi canción es algo que no se puede cuantificar en términos de discos vendidos o posiciones en las listas».

¿Tiene el rugby irlandés dos himnos?

El equipo irlandés de rugby es algo inusual en el mundo del rugby, ya que en ocasiones toca dos himnos nacionales antes de los partidos.

En casa, en Dublín, el equipo tiene dos himnos: Amhran na bhFiann, que es el himno nacional oficial de Irlanda, seguido de Ireland's Call.

Los dos himnos solo se tocan durante los partidos que se juegan en Dublín, mientras que Ireland's Call se utiliza por sí solo en los partidos fuera de casa y en los torneos fuera de Irlanda.

¿Utiliza la selección de fútbol de la República de Irlanda Ireland's Call?

La selección nacional de fútbol de la República de Irlanda no utiliza Ireland's Call. El himno nacional que se toca antes de los partidos de fútbol de Irlanda es Amhran na bhFiann.

La selección de Irlanda del Norte tampoco utiliza Ireland's Call. De hecho, el equipo no tiene un himno deportivo específico, a diferencia de Escocia y Gales, y utiliza God Save the King como himno.

