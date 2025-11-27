Inter Miami vs. New York City FC, Final de Conferencia de la MLS 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter Miami recibe a New York City FC este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo local) en el estadio Chase, por la Final de Conferencia de la MLS 2025.

Sigue aquí en directo el Inter Miami vs. New York City FC de la MLS 2025

Las Garzas clasificaron a la Final de Conferencia después de vencer por marcador de 4-0 a Cincinnati en la semifinal del Este, con un doblete de Tadeo Allende, junto a los goles de Lionel Messi y Mateo Silvetti.

Por su parte, las Palomas dejaron en el camino por 1-0 a Philadelphia, con anotación de Maximiliano Morález.

El partido estará disponible en España, México, Sudamérica y Estados Unidos se podrá seguir a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Major League Soccer - Playoff Chase Stadium

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Chase.

México:17:00 horas

Argentina:20:00 horas

España:00:00 horas (domingo 30)

Noticias de Inter Miami

Jordi Alba habló en la semana en conferencia de prensa sobre la recta final de la temporada y las opciones de las Garzas de levantar el título.

"Es una final que va a ser muy difícil, estamos en nuestro campo con nuestra gente y en ese sentido estoy tranquilo. Estoy confiado de que todo va a ir bien y creo que este año tenemos muchas posibilidades", expresó el latera español.

Asimismo, Alba habló sobre su retiro al finalizar la temporada.

"Siempre vas con la incertidumbre sobre si es el último partido, esperemos que sea el 6 de diciembre y que podamos ganar. Desde pequeño supe lo que cuesta estar aquí y siempre intenté disfrutar y dar lo máximo".

"Me da pena porque es lo que vengo haciendo toda la vida, veo que pude haber seguido algunos años más, pero es una decisión que vengo meditando y estoy con ganas de terminar estos dos partidos de la mejor manera", explicó.

Noticias del New York City FC

Las Palomas se encuentran en búsqueda de su segundo título de liga de su historia, después de levantar el trofeo por primera y última ocasión en 2021.

Cómo llegan al partido

