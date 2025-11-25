+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Thomas Hindle

Lionel Messi está llevando a Inter Miami a la MLS Cup - ¿puede alguien detenerlos después de su exhibición ante Cincinnati?

Messi ya ha producido 12 participaciones de gol en los playoffs, y la mejora defensiva de Miami podría ser el factor decisivo en el camino hacia la posible conquista de la MLS Cup.

La tercera asistencia de Lionel Messi fue la mejor. O tal vez fue la segunda. La primera tampoco estuvo mal. Para ser honesto, elige la que quieras. Las tres fueron absurdas: sin esfuerzo, perfectas, cosas ridículas. 

Y las tres fueron quizás más vitales de lo que nunca han sido para el argentino con la camiseta del Inter Miami. Este es el momento del año en que hay verdadero riesgo en la Major League Soccer. Estamos en los playoffs. Este es el territorio de ganar o irse a casa. Y es también el mismo tipo de foro donde Miami ha caído una y otra vez. Perdieron en la Copa de Campeones de la CONCACAF a principios de este año. Fueron golpeados en la final de la Leagues Cup en agosto. Hace poco más de 12 meses, fueron eliminados de los playoffs por el Atlanta United. 

Pero este es un Miami diferente. Están defendiendo con más determinación, jugando con más estructura y manejando los partidos mucho mejor que antes en el año. Incluso han tenido una o dos jugadas a su favor.

Aún así, el cambio más grande es obvio: Messi está arrastrando a este equipo hacia adelante. Ha participado en 22 de los últimos 24 goles de Miami, un rendimiento absurdo, y hay momentos en los que parece casi extraterrestre, operando a un nivel que el resto de la liga simplemente no puede igualar. Con dos victorias más entre Miami y una esquiva MLS Cup, es difícil ver quién los detiene si él sigue jugando así.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Messi añade una nueva dimensión

    A Lionel Messi le han preguntado repetidamente cómo ha podido ser tan bueno, tan libre de lesiones y tan efectivo durante tanto tiempo. Es una pregunta justa. Tiene 38 años y sigue siendo inmensamente efectivo. ¿Su respuesta? Bueno, simplemente ha aprendido a caminar. 

    Parece simple, de verdad. Y tampoco es particularmente novedoso. Pero Messi se ha convertido en un maestro en la conservación de energía, tanto cuando su equipo tiene el balón como cuando no lo tiene. Ahora camina hacia los espacios, se posiciona antes de hacer pequeños sprints para recibir pases. Todavía es más que suficientemente bueno para moverse en los espacios más diminutos, por lo que Messi los explota sin tener que moverse por todas partes. Es lo mismo cuando el Miami no tiene el balón. Por lo general, no presiona. Sus números en acciones defensivas son lamentables. No tiene sentido pedirle que marque, cierre espacios o impacte en el juego. Después de todo, ese es el trabajo de todos los demás. 

    Hasta el domingo por la noche. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Messi aprendió a correr. Cuando el Miami no tenía el balón, él se movía y correteaba. Bloqueó líneas de pase e impidió que el Cincinnati conectara pases al peligroso Evander. Antes del tercer gol de los Herons, Messi retrocedió a su propia mitad, ganó el balón y luego hizo el pase letal - que Allende finalizó. 

    "Sabemos de lo que Leo es capaz, lo demuestra cada fin de semana. Hoy, hizo otro trabajo increíble sin el balón, porque ya sabemos de lo que es capaz con él", dijo el entrenador Javier Mascherano después del partido.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Brillantez vintage de Messi

    Pero, por supuesto, los clásicos se mantuvieron. Esta es la parte, después de todo, que realmente importa. Los números son ridículos. Lionel Messi creó ocho oportunidades, consiguió tres asistencias y marcó el gol de apertura. Ha roto un récord de la MLS al lograr 12 contribuciones de gol en una sola campaña de playoffs (con potencialmente dos juegos por disputar). En sus últimos siete partidos, ha marcado 11 goles y dado 11 asistencias. Sumando todo, Messi promedia una contribución de gol cada 28.6 minutos. Estos son simplemente números absurdos. 

    También hay una eficiencia letal en él. Por supuesto, Messi es el hombre de impacto en prácticamente cada ataque de Miami. Pero cinco jugadores en el campo tuvieron más toques. Tanto Sergio Busquets como Rodrigo De Paul estuvieron más en contacto con el balón. Tres jugadores más tuvieron más toques en el área rival. Jordi Alba tuvo más pases al último tercio. Sin embargo, ningún otro jugador de Miami completó más regates. Ningún otro jugador atacante tuvo un porcentaje de pases completados más alto. 

    Pero cuantificar a Messi en estadísticas no le hace justicia completa. En cambio, son los momentos los que importan. Comenzó la jugada que llevó al primer gol, recogiendo el balón cerca de la línea central, soltándolo antes de acelerar hacia el área y alcanzar apenas el gol de cabeza número 30 de su carrera. En la segunda asistencia, giró, pivotó y en un movimiento se lo pasó a Mateo Silvetti, quien finalizó maravillosamente. Su segunda asistencia vino con el interior de su pie izquierdo. La tercera fue gracias al exterior de su pie derecho. Ambas fueron milimétricas hacia Allende. Ambas cortaron la defensa. Ambas crearon ocasiones que realmente no se podían fallar.

    Y luego estaban los otros detalles: los amagues de hombro, la explotación de ángulos imposibles. 

  • Javier Mascherano Inter Miami 2025Getty

    La defensa finalmente da un paso adelante

    La cuestión es que esto ha sido cierto durante bastante tiempo, tanto en la MLS como más allá. Messi fue MVP el año pasado. Sería una inmensa sorpresa si no reclamara el premio este año también. Estuvo a un gol o asistencia de romper el récord de participación en goles en una sola temporada (una marca que actualmente ostenta la leyenda de LAFC, Carlos Vela). Siempre ha hecho estas cosas, ya sea en una goleada para el PSG, una demolición de Puerto Rico en un amistoso sin importancia o en una final de la Copa del Mundo.

    Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, para Miami, al menos, ha sido una sorprendente eficiencia en el otro extremo. Miami ha sido inferior defensivamente durante la mayor parte de la temporada. Las configuraciones no son correctas. Les faltan piernas tanto en el mediocampo como en la defensa central. Maxi Falcon es errático. Noah Allen tiene 21 años, y juega como tal. Marcelo Weigandt e Ian Fray son inconsistentes en el lateral derecho. Busquets ya no se puede mover. En resumen, a los Herons los exponen en transición casi en cada partido.

    En los playoffs, sin embargo, han sido más difíciles de vencer. Silvetti ha añadido más piernas. Un poco más de intensidad de Messi ha puesto más presión sobre el balón. También hay que admitir que la ausencia de Luis Suárez, suspendido para el tercer partido contra Nashville y relegado al banquillo el domingo por la noche, le ha dado a Miami un pasajero menos del cual preocuparse. 

    Ciertamente se han beneficiado de algunos errores también. Cincinnati tuvo sus oportunidades al principio, pero no las capitalizó. Evander, consistentemente uno de los mejores de la MLS, no ha anotado un gol en playoffs en su carrera, una estadística desconcertante dado su talento en bruto y sus hazañas goleadoras en la temporada regular. Estuvo una vez más en silencio el domingo. Aun así, Miami ha hecho algo que vagamente imita a Argentina: pero una estructura defensiva fuerte alrededor de Messi le ha permitido dar lo mejor de sí. El resultado es un equipo difícil de vencer. Miami ha permitido solo 1.01 xG en contra, y ha concedido solo una vez de jugada abierta en los playoffs. 

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    ¿Quién detiene a Miami ahora?

    Ha habido, sin duda, un desequilibrio en la MLS este año. La Conferencia Este es, simplemente, mucho mejor que el Oeste. Los tres mejores equipos de la Conferencia Este acumularon más puntos que el primero en el Oeste. Además, es más profunda, con equipos fuertes como el Columbus Crew y Nashville SC ocupando los puestos sexto y séptimo, a diferencia de Austin y Dallas en el Oeste. Sin restar mérito a la excelencia de Vancouver, San Diego y LAFC, pero Miami lo ha tenido más difícil esta temporada al considerar todas las competiciones en las que el equipo estuvo.

    El patrón se ha mantenido en los playoffs. Miami era ligeramente favorito sobre Cincinnati principalmente porque tenían a Messi, pero no habían ganado en el TQL Stadium en juegos de la MLS desde 2021. Su derrota por 3-0 allí en la temporada regular - un partido en el que un Miami con toda su fuerza fue cómodamente manejado - se citó toda la semana como la señal más clara de que podrían tener problemas.

    Pero no importó. Fueron al campo del mejor equipo de la conferencia, uno que los aplastó hace cuatro meses, y ganaron convincentemente.

    ¿Entonces quién los detiene ahora? Filadelfia podría haber sido la respuesta lógica, pero fueron superados por un resurgente NYCFC. Miami, con toda probabilidad, no perderá con ese grupo en casa. Y recibirán a quien escape del Oeste en la MLS Cup. San Diego y Vancouver son ambos capaces, y Vancouver incluso venció a Miami en el Chase Stadium en abril, pero esta versión de los Herons se siente muy alejada de la que cayó 3-1.

    Despejando todo eso, el efecto Messi sigue siendo el más grande: los goles, las asistencias y los momentos intermedios. Se necesitará un esfuerzo de equipo de aquí en adelante, pero cuando ese interruptor se activa, Miami se vuelve casi imposible de vencer.

