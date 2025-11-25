El Rondo, edición semifinales de la MLS: Lionel Messi impulsa a un Inter Miami imparable mientras San Diego FC irrumpe y Vancouver Whitecaps–LAFC aspiran a un enfrentamiento histórico

Y luego quedaron cuatro. Después de un mes de caos en los playoffs, interrumpido por ese extraño receso de dos semanas debido a compromisos internacionales, la MLS finalmente tiene a sus finalistas de conferencia: Inter Miami, NYCFC, San Diego FC y los Vancouver Whitecaps. Los cuatro llegaron aquí tras un fin de semana salvaje. Miami visitó a sus mayores rivales de la Conferencia Este y los desmanteló con otra dosis de brillantez de Lionel Messi. NYCFC siguió el ejemplo al vencer a los Philadelphia Union en su propio campo, un resultado que de alguna manera se siente tanto sorprendente como extrañamente predecible.

En el Oeste, las cosas fueron un poco más intrigantes. Vancouver y LAFC jugaron lo que fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores partidos de la MLS en la historia. ¿Empate 3-3 antes del tiempo extra y se necesitaron penales para ganarlo? Claro que sí. Si el penal de Son Heung-Min hubiera besado el interior del poste en lugar de estrellarse en él, tendríamos una historia completamente diferente aquí. Y luego, una mención para San Diego, que logró la más fea de las victorias 1-0 sobre un previsiblemente resuelto Minnesota United.

Lo que nos queda es realmente fascinante. Fue un fin de semana caótico, y la imagen de repente está mucho más clara, entonces ¿qué significa todo esto ahora? ¿Es Miami realmente imparable? ¿Y cuál ha sido el elemento destacado de estos playoffs previsiblemente impredecibles? Con las finales de conferencia ahora establecidas, los escritores de GOAL U.S. analizan la postemporada de la MLS hasta ahora.