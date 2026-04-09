Intensa actividad: el Liverpool busca al sucesor de Mohamed Salah

Ante la inminente salida de Mohamed Salah del Liverpool al final de esta temporada, los «Reds» se preparan para una fase de transición y buscan una nueva generación que liderará el equipo en los próximos años.

Considerado una leyenda de los Reds, su salida abrirá espacio a nuevos talentos, sobre todo en las bandas.

Por ello, el club busca un sucesor, preferiblemente un joven talento capaz de aportar desequilibrio y gol.

Según el diario alemán «Bild», el marfileño Bazoumana Touré (20 años), extremo del Hoffenheim, es uno de los principales candidatos para ocupar su lugar.

Según el rotativo, los ojeadores del club lo siguen casi cada semana, incluso en el partido de Costa de Marfil contra Escocia (1-0) en Goodison Park.

La operación podría rondar los 40 millones de euros, cifra moderada para el mercado actual.

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Su contrato con el Hoffenheim vence en 2029 y no tiene cláusula de rescisión, por lo que cualquier traspaso exigirá negociar con el club alemán.

Su fichaje encajaría en la estrategia del Liverpool de rejuvenecer la delantera con talentos como Florian Wirtz (22 años), llamado a liderar la creatividad del equipo.