Ian y Noah: cuántos años tienen los hijos de Lionel Scaloni y de qué equipo son

Junto a la española Elisa Montero el técnico de Argentina trajo al mundo a Ian, de 11 años, y a Noah, de 6, ambos fanáticos de River.

El pasado viernes, Argentina logró sus boletos a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 tras una dramática definición desde los lanzamientos penales contra Países Bajos, en la que se impuso por 4-3. Y una de las tantas imágenes que quedaron inmortalizadas en el encuentro en el Estadio Lusail fue el desahogo de su técnico, Lionel Scaloni, quien se fundió en un emotivo abrazo con uno de sus dos hijos, Ian, a quien fue a buscar a la tribuna para celebrar el paso de la Albiceleste a la ronda de los cuatro mejores donde se verá las caras con Croacia en su objetivo de meterse en la gran final. Ambos se movilizaron al banco de suplentes desbordados por la emoción y las lágrimas.

En una charla con el medio Olé, el estratega contaba que sus hijos "al principio no querían saber nada de la Selección, pero tienen carisma, son chicos que viven el fútbol y ojalá puedan jugarlo, porque les encanta. Les encanta también la Selección y yo estoy encantado de que, aunque tengan raíces españolas sean más argentinos incluso que yo. Esto está bueno, han visto la locura que es Argentina, les gusta ver los partidos... Estoy encantado de que así sea y que tengan cosas de los argentinos". Y añadió: "Ya empiezan a entender de táctica, de posiciones en la cancha y se conocen a todos los jugadores de Argentina".

¿Cuántos años tienen los hijos de Scaloni y de qué equipo son?

Junto a la española Elisa Montero, a quien conoció a comienzos de 2008 cuando se incorporó a Mallorca a préstamo desde la Lazio, el técnico trajo al mundo a Ian, de 11 años, y a Noah, de 6, de los que suele compartir fotografías en sus redes sociales. El entrenador contó detalles de ambos en diálogo con ESPN en el programa Especiales STAR+ Qatar en Primera Persona. "Son maravillosos. Son dos futboleros, uno nació en Roma y otro en Mallorca pero son fanáticos de Argentina. Un día se me ocurrió ir a La Rural y no la pasé mal, pero la gente me pedía fotos. En un momento, Ian me dijo: ‘Ponete una capucha, ponete lentes’. Él se agobia por mí, no por él. Entiende la situación y es futbolero".

Asimismo, el nacido en Pujato reveló que los menores son fanáticos del Millonario. “Mis dos hijos son de River y fueron a ver la final de Madrid. Yo en realidad tengo mucho cariño por Newell’s porque nací ahí y le tengo un enorme cariño. De chiquito era de Boca, pero con el tiempo vas perdiendo el fanatismo", soltó.

Cabe recordar que antes del arranque de la justa de Medio Oriente, Netflix estrenó una serie sobre el camino del equipo albiceleste hasta conquistar la pasada Copa América. En el spot publicitario del documental "Sean eternos", que muestra una mirada íntima e inédita del plantel para romper una racha de 28 años sin títulos, aparecieron varios familiares de los miembros del representativo. Bajo el lema “Por un mes si te voy a esperar”, los hijos del DT se mostraron por primera vez delante de las cámaras. “Hola, pá”, dijo Ian. “Vos tranquilo, pensá en el 11 que vas a poner”, complementó. Su hermano, también tomó la palabra: “Y nosotros te esperamos para ver Eleven...”.