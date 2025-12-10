Hull City vs. Wrexham, EFL Championship: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Wrexham realiza hoy el viaje a través del país hacia el noreste de Inglaterra, donde se enfrentarán a un equipo de Hull City con aspiraciones similares de ascenso a la Premier League.

Como suele ser el caso con Wrexham, se han hecho muchos titulares esta semana sobre asuntos fuera del campo. Los propietarios de los gigantes de LALIGA, Atletico Madrid, Apollo Sports Capital, han comprado una participación minoritaria en el club y la última ronda de inversión se utilizará para seguir financiando la continua remodelación del estadio del club.

En el campo, las concesiones de consolidación de principios de temporada son un recuerdo lejano. Wrexham, como lo han hecho en todos los niveles desde la llegada de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, están en el Championship para competir. Invictos ahora en nueve partidos de liga, los hombres de Phil Parkinson están en el 12º lugar de la división, pero solo a tres puntos del ritmo de los playoffs.

El reciente empate 1-1 como visitantes contra el quinto lugar Preston North End, donde Wrexham concedió un gol de empate tardío, encapsuló su forma actual: resilientes y difíciles de romper, pero luchando por convertir empates en victorias. El portero Arthur Okonkwo estuvo en buena forma, haciendo varias paradas clave, pero el gol tardío fue una fuente de frustración para un equipo que sabe que los lugares de playoff están al alcance.

Los oponentes Hull también están entre los que persiguen el grupo. Actualmente están en el 9º lugar y entran al juego un punto por encima de los Rojos.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluidos los detalles del canal de TV, transmisión y más.

Cómo ver Hull City vs Wrexham, EFL Championship 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene señal confirmada en España, por lo que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Horario del inicio de Hull vs Wrexham

Championship - Championship The MKM Stadium

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio MKM.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias y plantillas de los equipos

Hull contra Wrexham alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager S. Jakirovic Alineación probable Suplentes Manager P. Parkinson

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo Hull

Hull estará sin Eliot Matazo (lesión del ligamento cruzado), Oli McBurnie (lesión de pantorrilla) y Liam Millar (lesión de isquiotibiales) quienes están todos en la mesa de tratamiento.

Noticias del equipo Wrexham

Los ausentes a largo plazo Andy Cannon (rotura de ligamento cruzado), Jay Rodriguez (lesión de tobillo), Danny Ward (lesión de codo) y George Thomason (problemas en el muslo) siguen fuera.

Forma

Récord Cara a Cara

Clasificación

Enlaces útiles