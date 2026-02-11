Hull City vs. Chelsea, FA Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Hull City y Chelsea se enfrentan a partido único por la cuarta ronda de la FA Cup.

El equipo de Rosenior en la ronda anterior superó con facilidad al Charlton, derrotado por 5-1 a domicilio. Mientras que el Hull City empató 0-0 contra el Blackburn, clasificándose solo en la tanda de penaltis.

A continuación, toda la información sobre Hull-Chelsea, incluida la relativa a las alineaciones, el canal de TV del partido y la cobertura en streaming del mismo.

Cómo ver Hull City vs Chelsea, FA Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se puede seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN 2, ESPN Select, y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Hull City vs Chelsea

Copa - Copa The MKM Stadium

El partido se disputa este viernes 13 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio MKM.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Forma

Partidos entre los dos equipos

