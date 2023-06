Hugo Sánchez en GOAL: "No estaré de acuerdo nunca que venga un extranjero a dirigir a la Selección mexicana"

En GOAL tuvimos la oportunidad de charlar con Hugo Sánchez, ícono del futbol mexicano y Pentapichichi con el Real Madrid.

Hugo Sánchez Márquez (Ciudad de México, México, 1958) lleva algunos años fuera de los terrenos de juegos, donde se le ha visto como analista en una importante cadena del medio deportivo y teniendo presencia como embajador en importantes competencias, como LaLiga de España. Ansía volver a dirigir y retomar esas experiencias que lo marcaron como director técnico, como el bicampeonato de Liga MX con Pumas UNAM, hasta dirigir a la Selección mexicana rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

En la actualidad, Hugo se encuentra trabajando como embajador de LaLiga Summer Tour, una importante gira de pretemporada que tendrán cuatro equipos de la Primera División de España (Atlético de Madrid, Real Betis, Real Sociedad y Sevilla) por territorio norteamericano, Estados Unidos y México respectivamente.

Sánchez atendió a GOAL para compartirnos su sentir sobre esta gira de clubes españoles por Nortemérica y hablar de algunos temas importantes sobre la Selección mexicana, jugadores mexicanos en Europa, Liga MX y su posible regreso a los banquillos:

¿Qué consideras que toma en cuenta LaLiga para poder hacer estos eventos en Norteamérica?

"Es fácil de mencionarlo, digo fácil porque tengo conocimiento que LaLiga española es conocida en todo el mundo, y si es conocida en todo el mundo es porque se ha promovido muy bien y se ha vendio muy bien. No solamente las transmisiones de LaLiga, sino que encima el visitar diferentes países que, por ejemplo, tienen comprados los derechos de tranmisión de los partidos y encima, personal y físicamente hacer acto de presencia pues es como recalcar y subrayar la importancia y la trascendencia que tiene el futbol español. Como muestra de ello es la presencia de equipos, es la primera vez que viajan cuatro equipos al continente americano y en este caso a México primero el 2 de agosto y luego el 5 de agosto en San Francisco. Es algo que ojalá podamos aprender en México, el como saber vender nuestro producto del futbol mexicano".

¿Cuál consideras que es el beneficio deportivo que se llevarán los equipos españoles de este tour por Norteamérica?

"Me voy a poner en el lugar de ellos (jugadores), yo cuando era jugador y resulta que hacíamos la pretemporada antes de empezar cada campeonato, ibamos unos días a la Playa, ibamos otros días a la montaña y luego otros días nos dedicabamos a hacer partidos amistosos. Ahora, se ha actualizado y modernizado tanto, que ahora mismo ya no se tiene que invertir tanto tiempo en montaña, ni en playa. Se puede hacer en ciertos días una preparación física para adquirir resistencia, fuerza y potencia. Luego lo que ayuda mucho es el tema de los partidos amistosos, esos partidos son los que te van dando el ritmo y timing para que cada vez mejore el estado de forma de cada jugador y equipo. LaLiga española es de las mejores que hay en el mundo y de esta manera, pues el beneficio que están teniendo estos cuatro equipos es enorme al hacer una pretemporada más entretenida y diferente"

¿Qué es lo que más extrañas actualmente de ser entrenador ya sea de un club o Selección?

"Estoy muy bien, estoy haciendo lo que me gusta, pero lo que más me gustaba era jugar al fútbol, obviamente. Ahora que ya no puedo, como director técnico lo echo de menos, pero hubo una época de mi vida en la que preferí al fútbol antes que a la familia. Cuando era director técnico estuve una etapa muy bonita de mi carrera, pero después me puse a apoyar a la familia, a mis hijas, para que estuvieran estudiando y ahora que ya están en la universidad, me regresó el interés y el gusto por volver a dirigir. Ahora, ya estoy en la mejor disposición de poder aceptar alguna propuesta de algún equipo interesante, llámase de México, Estados Unidos, España, Europa o dónde sea, estoy listo para que venga una oferta interesante. Estuve cerca de ser contratado por Cruz Azul y ahora estoy abierto a la expectativa"

¿Qué tipo de proyecto deportivo te atraería para poder tomar a un equipo?

"Bueno, tampoco puedo abrirme aquí abiertamente. Tuve una charla con el presidente del Cruz Azul y Óscar Pérez, ahí es cuando das tus puntos de vista, que es lo que harías para que el equipo mejore sus resultados. El decirlo abiertamente no me agrada, porque no quiero darle pistas al enemigo y mejor hacerlo de manera personal. Ya tienen conocimiento mi currículum como director técnico y el haber estado en Pumas, el haber estado en Necaxa por un trámite que hice para estar en la Selección mexicana, ya en la Selección pasé una etapa muy bonita cuando dirigí a México. Ahí es cuando siento yo que se me debe calificar en cuanto a tema de ser director técnico de la Selección mayor, porque en la Selección preolímpica esa que me empujaron, pues fue una experiencia no agradable porque tuve que hacerla, no me hubiera gustado haberlo hecho y me arrepiento de hacerlo. Eso me causó que me quitaran de la Selección mayor, ni siquiera me respaldaron y me apoyaron. Siempre dicen que Hugo no la hizo en México por no haber calificado a los Juegos Olímpicos, pero a mi se me tiene que calificar por lo que hice en la Selección mayor y lo que hice era como para haber ido al Mundial de Sudáfrica 2010. Lamentablente no me apoyaron, ni me dieron la confianza como se la han dado a otros entrenadores, incluso extranjeros, como en los últimas tres etapas anteriores y ya ni te cuento en la última que fue peor (con Gerardo Martino). No estaré de acuerdo nunca de que venga a dirigir a la Seleccion mexicana alguien que no sea mexicano.

¿Consideras que reducir las plazas de extranjeros, el regreso del ascenso y descenso y todas los cambios que se anunciaron comoc cambios en la Liga MX, sean suficientes para que el futbol mexicano renazca?

"Estamos teniendo dificultades en las decisiones que toman nuestros dirigentes y es desde hace tiempo, desde hace años. Entonces, se ha comprobado que esas decisiones no han favorecido deportivamente y sí lo han beneficiado económicamente. Eso es lo que les preocupa a ellos, lo económico, y ahí es donde siento que se han equivocado los dueños y también los presidentes. Primero, considero que México no tuvo que haber salido de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, este fue el primer error. Segundo, la avaricia es grande y entiendo porque ellos son los dueños del balón, lo que les interes es divertirse, algunos ven al fútbol como un juguete. Esto nos ha prejudicado a tal grado, que el futbol mexicano se ha estancado y los demás países de la zona han mejorado y han aprendido de su referencia, que hemos sido nosotros. Cuando tú eres referencia, van aprendiendo de todo lo que tú haces, de lo que tú estás desarrollando para buscar ser parecido o igual que tú. Ya nos están alcanzando, no nos alcanzaban porque nosotros estábamos compitiendo con referentes más importantes como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y el resto de Sudamérica. Antes estábamos en tercer lugar de América Latina, porque en resultados y demostración de fútbol, como a nivel individual, a nivel equipos, como en Selección nacional, éramos los terceros mejores del continente. Ahora, gracias a las malas decisiones que han tomado los dirigentes, no tenemos Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América"

¿Qué tan cerca ves la posibilidad que en México se tenga un Clásico de España entre Barcelona y Real Madrid?

"Sería fantásico, LaLiga es una empresa que ha creado mucha promoción, publicidad, beneficios y ganancias económicas al fútbol español. Eso se presta como para que pueda ser una sugerencia para que en algún momento, así como lo están haciendo este primer año repartiendo entre Estados Unidos y México, pues se pueda extender por más años y que pueda hacerse de forma diferente. Con estos convivios deportivos con equipos españoles va a volver a crecer el fútbol mexicano, y ojala que se haga con más equipos.

¿Qué futbolistas mexicanos jovenes crees que podrían tener una oportunidad en España?

"LaLiga está haciendo un trabajo muy bueno porque promueve a los equipos de España y a sus jugadores, los promueve para todo el mundo. Necesitamos que en la liga mexicana se promueva para el mundo y que la puedan ver muchos países alrededor del mundo, para que puedan ver a jugadores mexicanos. Con tantas plazas de extranjeros en nuestra liga, es difícil ver a jugadores mexicanos en los equipos. Eso limita y debilita la posibilidad de que haya más jugadores con presencia en Europa. Primero, porque no los promocionan por la televisión, falta que haya un intercambio con otros países. Debe haber una modificación en cuanto a la cantidad de extranjeros que juegan en cada uno de los equipos en México y de esa manera podrá haber más puestos de trabajo para los locales. Vienen jugadores extranjeros al fútbol mexicano, que son iguales o peores que los mexicanos mismos que están aquí, y encima hacen negocio, y no dan la oportunidad a formar jugadores jovenes para que estos mismos puedan salir al extranjero"

¿La experiencia de LaLiga Summer Tour es positiva?

"Por su puesto, a mí me encantaría que el fútbol mexicano hiciera algo parecido a lo que está haciendo LaLiga española. LaLiga Summer Tour es un ejemplo de lo que también tendríamos que hacer nosotros en México. Ojalá que nuestros dirigentes y nuestra gente toma las decisiones de aprender estas cosas que se están haciendo en España. Promocional al fútbol español, que se conozca a los futbolistas españoles y entonces, con la calidad y el talento que tienen pues esta gira tendrá mucho éxito. Estoy seguro que LaLiga Summer Tour que se va a extender por mucho más tiempo y espero que también haya más equipos para que exista un mejor aprendizaje para todos los demás países que queremos igualar este gran trabajo que está haciendo LaLiga"