Hazard y Vinicius, discursos cruzados en el Real Madrid

En dos años se ha pasado de que Zidane justifique la suplencia del brasileño con la presencia del belga a que Ancelotti le dé la vuelta a eso.

Hace justo dos años, el 30 de octubre de 2019, los estatus de Eden Hazard y Vinicius eran muy distintos a los actuales. El belga gozaba de su condición de titular con Zidane al mando y el brasileño no sólo se veía relegado a la suplencia, sino que se quedó incluso fuera de la convocatoria para el partido ante el Leganés.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Con el espectacular 5-0 a los pepineros aún caliente, goleada en la que a Eden le habían hecho el penalti del 3-0, los medios preguntaron a Zizou por la situación de Vinicius. "No ha pasado nada. Es un jugador como los demás, Ahora le ha tocado a él salir, pero no significa nada. Cuenta como los demás", comenzó diciendo, para a continuación aportar el detalle definitivo. "Lo que hay que pensar es que a lo mejor el año pasado no estaba Hazard y ahora Eden está en su sitio. Debe seguir trabajando porque seguiré contando con él, sabe que vamos a contar con él", remató el francés.

El artículo sigue a continuación

Vinicius, por delante de Hazard para Ancelotti

Esa parte de su respuesta, la que aludía a Hazard como el causante del escaso protagonismo de Vinicius, se vivió esta semana a la inversa. "Eden está bien, entrenando y listo para jugar. El problema que tiene es que en estos momentos es que hay un entrenador que ahora prefiere a otro jugador (Vinicius), pero es algo que puede pasar en una plantilla como la del Madrid", explicó Ancelotti en la previa del 0-0 con Osasuna.

Tras ese empate que no pudo cambiar Hazard entrando en el 69', en la rueda de prensa antes del encuentro de hoy con el Elche (14 h., Movistar LaLiga), un periodista (Fernando Burgos, de Onda Cero) se interesó por qué pasaría si Hazard pidiera salir en invierno. "Tenemos que tener en cuenta el pensamiento de cada jugador, en general. Nunca en mi carrera como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse; si quiere salir, que salga. En mi opinión personal, no hay duda en esto", valoró Carlo, que no cerró la puerta a esta posibilidad.

Los datos con él son significativos en la izquierda, emergiendo Vinicius sobre Hazard. El carioca, además de segundo en goles (siete) y asistencias (cinco), es el quinto futbolista más utilizado por el técnico, con 1.010 minutos. El belga, muy condicionado por las lesiones, lleva un tanto y una asistencia, y es el undécimo en participación, con 403 minutos. Quizá, por qué no, este sábado se encuentren en el once...