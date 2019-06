Guardado extraña el nivel de la Copa América

El Principito habló de la diferencia que existe entre los equipo de Conmebol y los de Concacaf.

Luego de la contundente victoria ante Cuba en el debut por la , Andrés Guardado, capitán de la Selección mexicana, habló de la enorme diferencia que existe con respecto a la , donde el nivel de exigencia es mucho mayor que el de los partidos contra rivales de la Concacaf.

Sin embargo, el Principito es consciente de la realidad y asume que , de momento, no puede hacer nada para jugar en los torneos de Conmebol. Por eso, considera que lo único que pueden hacer los del Tata Martino es salir campeón de la Copa Oro y demostrar que son los mejores de la zona.

"No soy el primero que lo digo, ya lo han dicho muchos de mis compañeros, está clarísimo que el nivel de exigencia es mayor que en Concacaf. Es un roce que se debe tener, pero no podemos cambiar la geografía, aquí nos toca jugar y hay que ganar", dijo Guardado tras el compromiso.

De igual modo, Guardado dejó claro que el 7-0 contra Cuba no servirá de nada si no conquistan el título. "Hay que parar la euforia, fue un 7-0, pero esto apenas comienza y de nada va a servir si no somos campeones".