Guardado pone fin a la polémica con Messi: "Canelo no sabe lo que pasa en un vestidor"

Guardado respondió a Saúl 'Canelo' Álvarez tras la polémica que se generó con Lionel Messi.

Andrés Guardado, capitán de la Selección mexicana, no se guardó nada y aclaró al boxeador tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez lo que sucede dentro del vestidor en referencia a la polémica que desató contra Lionel Messi por una situación con el Jersey de México.

"Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas", dijo el 'Principito' a TyC Sports.

Tras la victoria de la Albiceleste contra México en el partido de la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022, un video de los festejos en el vestuario mostró a Messi tocando la playera de la Selección de Gerardo Martino con el pie, lo que desató la molestia del pugilista mexicano, quien amenazó a Lionel Messi.

"Es un acuerdo con los utileros que cuando está todo sudado, se deja en el suelo porque es para lavar. Sea tu camiseta o la de tu equipo rival. En el vestuario se entiende así", mencionó.

"Desgraciadamente Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción de ofenderse (...) Me parece una tontería lo que se está hablando. No tiene mayor importancia. Leo ha tenido muchos detalles con muchos compañeros de profesión, todos los conocemos. Fue puramente para crear polémica", aclaró.

Guardado mencionó que también sucedió lo mismo en el vestidor de México con la playera de Messi: "La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena utilería", puntualizó.