Gol de visitante en la Liguilla del Guardianes 2020: ¿por qué vale doble?

La regla que no aplicaba para la Repesca, ahora sí tiene su peso a partir de los cuartos de final del certamen.

El torneo Guardianes 2020 de la Liga MX está en sus últimos suspiros, y entre ochos equipos — , América, , León, Pumas, , y Tigres— definen al campeón en la Liguilla.

Desde hace algunos años existe una confusión respecto a los criterios de desempate y en qué consiste el gol de visitante, al cual erróneamente siempre se le ha dicho que vale doble, sin ser necesariamente así.

QUÉ PASA EN CASO DE EMPATE

QUÉ PASA EN CASO DE EMPATE

Cabe recordar que en el Repechaje simplemente ni existía dado que era a un solo encuentro de 90 minutos. Si acababan tablas, los lanzamientos desde los once pasos eran necesarios.

Pero en cuartos de final y semifinales, el gol de visitante es el primer factor para destrabar una igualdad. Es decir, si un cotejo acaba 2-2 en la ida y 3-3 en la vuelta, el global sería de 5-5.

Sin embargo, el club que haya convertido los tres tantos fuera de su casa es el que calificaría, puesto que el otro únicamente habría convertido dos en la mismca calidad.

Pero el tema de quién tiene más anotaciones visitantes en total pasa a un segundo plano si poseen las mismas. Ahí se involucra el lugar en la tabla de posiciones durante la temporada regular. En otras palabras quedaría así:

Gol de visitante Lugar en la tabla

Por otro lado, en la final esta regla desaparece. Si prevalece empate después de los 180 minutos se requieren los tiempos extras y, de ser necesario, la tanda de penaltis hasta que resulte un ganador.

DESDE CUÁNDO EXISTE

Algunos años atrás, la FIFA decidió instaurar el gol de visitante como criterio de desempate para las eliminatorias definitivas. Esto en pos del espectáculo y que los dos conjuntos exhibieran un planteamiento parecido tanto de local como forastero. Apela a fomentar que ambos intenten sacudir las redes enemigas y no replegarse.

Aunque comúnmente se dice que el gol de visitante "vale doble", sólo será decisivo al momento de igualada en el resultado posteriormente de los 180'.

La última ocasión que ocurrió esto se remonta al Clausura 2014. Ahí sucedió hasta en tres ocasiones: primero en el Cruz Azul vs León (1-1 y 2-2), Santos vs América (5-3 y 3-1) y Santos vs Pachuca (2-0 y 4-2). En esas oportunidades, los tantos conseguidos afuera favorecieron a los Panzas Verdes, los Guerreros y los Tuzos. La Fiera se proclamó bicampeón en esa ocasión.

Respecto al futbol mexicano, si bien a lo largo de la historia se han implementado diversos criterios de desempate, desde el Apertura 2012 se alteró a fin de volver los cotejos de Liguilla más trepidantes.