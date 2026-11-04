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Getafe vs. Brighton: hora de inicio
El partido entre Getafe y Brighton comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.
Getafe vs. Brighton, hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?
El partido entre Getafe y Brighton se transmitirá en directo por RTL+. Allí podréis seguir el encuentro en streaming.
Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Getafe y Brighton?
El Getafe llega a este partido con un balance desigual: en sus últimos cinco encuentros oficiales sumó dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Sevilla FC en la liga. Antes sufrió una contundente derrota por 0-4 frente al Athletic Bilbao y cayó por 2-5 ante el FC Lugano en la Conference League. En total, el equipo de Bordalás marcó once goles y encajó doce en esos cinco partidos.
El Brighton atraviesa un buen momento y ganó tres de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Manchester City en la Premier League. Antes había derrotado con claridad al Crystal Palace por 5-0. Perdió por 0-2 contra el Liverpool y empató sin goles frente al FK Jablonec en la Conference League. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.
Getafe vs. Brighton: alineaciones
Getafe contra Brighton alineaciones probables
Manager
- P. Bordalas
Getafe vs. Brighton: estado de forma
Getafe vs. Brighton: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Getafe vs. Brighton: clasificaciones
|#
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|0
|2
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|0
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|3
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|25
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|1
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|1
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|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
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|0
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|1
|1
|3
|-2
|1
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|28
|2
|0
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|2
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
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|2
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|1
|1
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|1
L
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|2
|2
|6
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|0
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|0
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|2
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|2
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|8
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L