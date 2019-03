Gallardo y la moda de "reclamar todo"

El DT dijo estar "sorprendido" por la queja que Alianza Lima elevaría ante la CONMEBOL por la supuesta comunicación del Muñeco con el banco de River.

Luego de que el gerente deportivo de Alianza Lima asegurara que el club peruano presentaría un reclamo ante la CONMEBOL por las supuestas comunicaciones de Marcelo Gallardo con el banco de suplentes y por el comportamiento de Enzo Pérez en los minutos finales -tras el insulto a Gallese al lado de Wilmar Roldán y el gesto para la tribuna-, la conferencia de prensa del DT de River en la previa del duelo ante Atlético Tucumán estuvo enfocada principalmente en los hechos polémicos del duelo por Copa Libertadores del miércoles pasado.

"No tengo nada que decir en cuanto al reclamo de Alianza Lima. Me sorprende porque nunca tuve un handy en la mano. No entiendo el reclamo y tampoco lo de Enzo Pérez. Que presente argumentos sólidos, no tengo mucho que decir", señaló el Muñeco ante la primera consulta por la queja que, sin embargo, todavía no presentaron oficialmente los peruanos.

En la misma línea, Gallardo se refirió al gesto de Pérez cuando salía del campo de juego y apuntó a la moda de "reclamar todo". "Yo veo el gesto que hace Enzo. No veo el insulto y si hubo insulto, Enzo debe ser el más preocupado. En una cancha a veces tenés las pulsaciones a mil y perdés la calma. No pasó a mayores, darle más vueltas al asunto... no pasó nada. Hoy se reclama por todo", aseguró.

"No sé lo que está pasando. No puedo hablar sobre algo que no me involucra como los reclamos. Yo reclamo que seamos más organizados, en cuanto a calendario y calidad", dijo con cierto tono irónico el técnico millonario, y concluyó con un cuestionamiento: "¿Por qué siempre reclamamos cuando nos va mal y no cuando somos favorecidos? Mientras sean reclamos argumentados y sólidos está bien que se reclamen. Ahora si no tienen sentido... Bueno, cada uno tendrá su pensamiento".