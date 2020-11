Gallardo renovó críticas contra el fútbol argentino "en decadencia"

El entrenador de River suele tener una mirada crítica sobre la organización y disparó munición gruesa: "me da pena".

Desde su lugar como entrenador por demás exitoso en River, Marcelo Gallardo es una voz autorizada para analizar diversas situaciones futbolísticas. Y si bien en su cabeza está el encuentro ante Athletico Paranaense en , por los octavos de final de la , dio una conferencia de prensa en la que no se guardó nada en relación a la actualidad del fútbol argentino.

Y siguiendo con su mirada absolutamente crítica, el Muñeco apuntó y disparó: "las cosas del fútbol argentino las ven todos pero nadie menciona demasiado, yo cuando tenga deseos o ganas de irme lo voy a hacer saber y me iré de acuerdo a lo que considere en ese momento. No le escapo a la situación, mientras tenga mi enfoque puesto en lo mío, que es el trabajo diario de esta institución, entrenar y gestionar la parte deportiva de River, voy a seguir tratando de tener esa concentración y mantenerme enfocado en eso".

"Lo otro me desgasta, pero todos estamos dentro de la bolsa y nos debe pasar a todos. Algunos lo mencionan y otros no, cada uno está en su derecho de opinar lo que quiere pero lo que sí, no podemos hacer como si no pasa nada", sostuvo el DT del Millonario, para agregar que "entiendo cuáles son los intereses que existen, económicos, políticos y todos los que pueda llegar a haber. Pero no entiendo que se tenga ganas de evolucionar y que no estemos capacitados para eso, pero es el país donde nosotros vivimos y parece que todo lo tiramos para adelante o lo resolvemos de la noche a la mañana, y si cae bien lo tiramos y sino, no pasa nada".

Y, para completar, reafirmó que "en el fútbol argentino hay mucha rosca política, todos juegan a ver dónde sacan ventajas. Si queremos un campeonato serio, tenemos que evaluar otras condiciones, ser serios y no parecer. Dejamos dudas. Me da pena por el fútbol argentino, dije que iba a entrar en decadencia. Estamos en un proceso donde se ve lo que se ve, un fútbol chato, no se juega por nada, no se ven partidos entretenidos. Es un contexto feo sin público. Lo que queremos ser no lo somos desde el mensaje ni del pensamiento. Estamos todos involucrados. Si queremos algo mejor, tenemos que ir por por algo mejor".