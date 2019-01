Gallardo: "Matías Suárez tiene nivel para jugar en River"

El técnico de River reconoció que se comunicó con el futbolista del Pirata y deseó en voz alta: "Veremos si podemos llegar a un acuerdo con Belgrano".

Marcelo Gallardo es, entre otras cosas, un entrenador seguro de lo que quiere. Y ahora, quiere a Matías Suárez. El técnico de River reconoció tras la derrota con Defensa y Justicia por la Superliga que quiere contar con el futbolista de Belgrano.

Es más, el Muñeco contó que ya se comunicó con él. "Lo único que hago primero es tratar de ver cuáles son las opciones y si son válidas. Después, comunicarme con el jugador para ver si le interesa o no venir y después, si veo que al jugador le ilusiona venir, la segunda fase es entre los directivos que se meten a negociar con el club", reveló el entrenador y le metió presión al delantero del Pirata: "Él (Suárez) reúne cualidades de un futbolista que ha jugado en un buen nivel durante muchísimos años en Europa. Volvió y juega en un equipo que tal vez no es el equipo donde más se luce, pero me parece que es un futbolista que tiene nivel para poder jugar en River".

Además, el DT dijo que su tarea está hecha y que lo que pase de ahora en adelante no depende de él. " Ya hice mi parte, la otra parte la tienen que acordar los clubes, claramente. Veremos si podemos llegar a un acuerdo con Belgrano" , deseó en voz alta. ¿Cómo hará Suárez para negarse al pedido de Gallardo?