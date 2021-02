¿Gallardo puso en duda su continuidad en River? "Quiero ver si hay un deseo de seguir involucrándonos"

Mientras que transcurre un tercer mercado de pases sin incorporaciones, el Muñeco mostró su disconformidad con la situación y ¿metió presión?

Fue un enero movido en River y febrero parece no aflojar. A pesar de que todo parecía indicar que la continuidad de Marcelo Gallardo estaba asegurada, el DT decidió romper el silencio en la previa del encuentro ante Defensores de Pronunciamiento, por la Copa Argentina, y puso en duda su futuro, una vez más.

"Uno trabaja con pasión, con dedicación y necesitamos ver si seguimos con ese mismo entusiasmo y deseos. Y no sólo nosotros. También todos los demás. Hay muchos involucrados en este proceso y cada final de temporada hay que analizar cosas. Yo no presiono a nadie. Quiero que me digan dónde estamos y hacia dónde vamos", manifestó el Muñeco. El Millonario atraviesa el tercer mercado de pases sin incorporaciones -hasta el momento- y, a las piezas importantes que ya perdió, podrían sumarse algunas más.

"Estamos viendo opciones, es un mercado muy difícil. Se hace cuesta arriba y los tiempos y las economías no acompañan", expresó. Y agregó: "Ir por la misma senda no es sólo traer refuerzos. No es sólo abrir la billetera. Tratamos de estar alineados y entender que sostenernos ha sido una cuestión de mucho esfuerzo. No tenemos que hacer la plancha, hay que seguir estando activos. Necesitaba saber eso".

"El equipo necesita inyectarse, de movimiento y de competencia. No podemos ir a buscar el jugador de moda del mercado, tenemos que buscar jugadores que puedan ser funcionales", aseguró.