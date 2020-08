Las frases de Pochettino sobre Barcelona: del rechazo rotundo al arrepentimiento

El argentino suena como uno de los candidatos a suceder a Setién. "Nunca seré DT del Barcelona", dijo en 2018. Dos años después aclaró sus palabras.

Luego de la catastrófica eliminación con paliza histórica incluida ante el Bayern Munich, en el Barcelona sólo piensan en cambiar todo lo que sea necesario, dentro y fuera del campo de juego, para volver a ser el equipo que no generaba vergüenza sino orgullo.

En ese plan, está tomada la decisión de la salida de Quique Setién , uno de los grandes apuntados tras el papelón de cuartos de final en Lisboa. En realidad, el destino de Setién lleva semanas decidido, tal como informó Goal , y sólo falta por conocer su sucesor , cuyo anuncio se producirá poco después de la destitución del español.

Y el nombre que empezó a cobrar fuerza apenas finalizado el 2-8 contra el Bayern es el de Mauricio Pochettino, de último paso por el y actualmente sin club. El argentino, sin embargo, tiene un fuerte vínculo sentimental con el , ya que jugó la mayor parte de su carrera allí y luego también lo dirigió; motivo por el cual se encargó de dar por descartada -varias veces- su posible llegada al banco culé.

Consultado en 2017 acerca de esa posibilidad, el entonces DT de los Spurs era tajante: "La evolución existe, pero yo no puedo cambiar ese sentimiento. Mi relación emocional con el Espanyol es tan grande por el tiempo que pasé allí y por la magnitud del impacto que creó en mi persona. Lógicamente cuando uno se siente identificado así con el Espanyol, no pasa nada por decir que no entrenaría al Barça. Soy honesto y digo lo que siento, hablando en el corazón . En el fútbol es difícil mantener los valores como la lealtad, pero para mí la lealtad y la honestidad vienen antes de ser entrenador o jugador. Soy fan del Espanyol. Quiero al Espanyol y me pasa como ahora con el Tottenham, que sería imposible que un día entrenara al . Imposible".

Unos meses más tarde, el santafesino de 48 años remarcaba su pensamiento, en declaraciones al programa El Chiringuito : "A nivel familiar y personal, lo que soy, lo soy gracias al Espanyol. Es más que un club, porque es más que un club de fútbol. No me identifico con los valores del . Soy una persona abierta que llegué de , soy argentino y tengo pasaporte español. Me siento muy bien en Cataluña y en Barcelona, que ya es mi ciudad. Pero crecí con unos valores totalmente diferentes" .

Poco tiempo después, en enero del 2018, el exjugador de la Selección argentina seguía la misma línea y respondía sin filtro: "Nunca voy a ser entrenador del Barcelona, o del Arsenal, ya que estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Crecí en y nunca entrenaré a . Es mi decisión. Prefiero trabajar en mi granja de Argentina que ir a entrenar a ciertos lugares". Incluso, a mediados de ese mismo año, su apellido sonó con fuerza en el para reemplazar a Zinedine Zidane y Poche se mostraba ilusionado: "¿Si me veo en el banquillo del Bernabéu? Algún día, como a cualquier otro equipo, por supuesto, o a la Selección de mi país. Son equipos que seguí desde chiquito. En tu cabeza, lógicamente, en un futuro. Como cualquier persona que siente pasión por este deporte. No quiero crear ninguna polémica. También me gustaría dirigir a Argentina, Newell's, volver al Espanyol, al Madrid... si algún día si se da la posibilidad, ¿por qué no?".

Sin embargo, el tiempo pasó para todos y Pochettino, justo dos semanas antes de volver a asomar como el principal candidato a tomar las riendas del Barcelona , mostró una postura completamente diferente a la de años anteriores . "Hay que explicarlo bien . Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían, y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona . Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará", aclaró, en entrevista con diario El País. ¿Será el próximo DT culé?