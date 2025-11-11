Francia vs. Ucrania, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Francia recibe a Ucrania este jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Parque de los Príncipes, por la quinta jornada del Grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Francia vs. Ucrania de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Bleus llegan al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Islandia en la fecha cuatro, con goles de Christopher Nkunku y Jean-Philippe Mateta. El equipo dirigido por Didier Deschamps es líder en el Grupo D con 10 puntos, por lo que puede confirmar su lugar en el Mundial con un triunfo.

Por su parte, los Zbirna vencieron por 2-1 a Azerbaiyán en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotaciones de Oleksiy Hutsulyak y Ruslan Malinovskyi. El cuadro a cargo de Serhiy Rebrov es segundo en la tabla con siete unidades, aún con opciones de clasificar de manera directa a la Copa del Mundo, pero también en riesgo de ser superados por Islandia en la lucha por ir al repechaje.

Cómo ver Francia vs Ucrania, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica ESPN, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Hora de inicio de Francia vs Ucrania

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo D Parc des Princes

El partido se disputa este jueves 13 de octubre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Francia

Los Bleus buscan asegurar su lugar en la Copa del Mundo, al tiempo que cuentan con el regreso de Kanté, el histórico mediocampista vuelve al equipo nacional un año después de su última aparición.

Noticias de la Selección de Ucrania

Los Zbirna se encuentran ante su última oportunidad de aspirar a la clasificación directa a la Copa del Mundo, pero una derrota también podría complicar su primer participación en un Mundial desde 2006.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

