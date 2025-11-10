Didier Deschamps descarta rumores sobre su futuro en Francia y confirma interés de la Pro League de Arabia Saudita

Mientras tanto, Deschamps ha tenido que lidiar con las crecientes tensiones entre Francia y el Paris Saint-Germain respecto a las lesiones de sus jugadores, especialmente la del Balón de Oro Ousmane Dembélé. El extremo francés debió abandonar el partido de Champions League contra el Bayern de Múnich tras solo 25 minutos, sumando frustración a una temporada complicada marcada por múltiples lesiones para el jugador de 28 años.

En la conferencia de prensa en la que se anunció la convocatoria de Francia para los próximos clasificatorios al Mundial, Deschamps mostró su preocupación. “Estoy especialmente triste por Ous. La temporada pasada estuvo libre de lesiones, y ahora lo golpea esta serie de problemas físicos”, dijo, dejando claro que no quería alimentar la polémica con el PSG sobre la gestión de los jugadores.

“No me interesa la controversia. Su ausencia no beneficia ni al PSG ni a nosotros. Espero que se recupere pronto”, añadió, cuidándose de no criticar directamente al club. El historial de lesiones de futbolistas franceses en compromisos internacionales, incluidos Dembélé y Désiré Doué en un clasificatorio contra Ucrania, ha generado malestar público entre los campeones de la Ligue 1, quienes consideran que algunas de estas lesiones podrían haberse evitado.

Deschamps enfatizó los riesgos inherentes al fútbol profesional: “Lo que ocurre en el PSG es asunto suyo; no tengo toda la información y no me atrevería a opinar sobre las decisiones del club. Igual que ellos tienen que gestionar a sus jugadores, nosotros hacemos lo mismo con nuestro equipo nacional. Siempre ha habido comunicación sobre pruebas y diagnósticos, pero los intereses del club y de la selección no siempre coinciden. No estoy aquí para cambiar protocolos médicos ni para cuestionar decisiones de los clubes; cada uno maneja su información y su responsabilidad. El riesgo siempre estará presente cuando los jugadores están en el campo”.