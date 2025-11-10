AFP
Didier Deschamps descarta rumores sobre su futuro en Francia y confirma interés de la Pro League de Arabia Saudita
Deschamps reconoce contacto con la Saudi Pro League
El exitoso entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, reconoció haber mantenido conversaciones con un club saudí sobre sus planes profesionales una vez concluya su etapa con Les Bleus tras el Mundial 2026.
En declaraciones a Telefoot, Deschamps señaló: "Puede que haya tenido algún contacto, no específicamente con ellos. No voy a dar nombres, pero conocen mi situación".
El técnico había anunciado en enero su intención de dejar el cargo, poniendo fin a un ciclo que comenzó en 2012. Al ser preguntado sobre la posibilidad de permanecer si Francia ganara el próximo Mundial, Deschamps fue categórico: "Eso es falso, absolutamente. Desde el momento en que tomé la decisión —y no voy a retractarme, eso está claro— estaré libre al finalizar los plazos previstos, y no descarto nada".
Deschamps descarta contactos con la Juventus y Brasil
Deschamps se apresuró a desmentir varios rumores sobre su futuro tras dejar Francia. Negó cualquier interés en regresar a la Juventus, club en el que jugó entre 1994 y 1999 y dirigió en 2006-2007, llevándolos de vuelta a la Serie A.
El doble campeón del mundo (1998 como jugador y 2018 como entrenador) también rechazó los rumores que lo vinculaban con la selección de Brasil. Un medio brasileño había especulado que podría considerar dirigir a la Verdeamarela, pero Deschamps fue categórico: "Falso. Nunca digas nunca, pero no me veo dirigiendo otra nación. Dado lo que significan para mí la selección francesa, La Marsellesa… no me imagino en otro banquillo".
Con esta declaración, Deschamps descarta buena parte de posibles destinos, limitando sus opciones al fútbol de clubes, aunque no cierra la puerta a un regreso al Paris Saint-Germain. Al ser preguntado sobre el PSG, respondió: "No descarto nada, estaré disponible. Pero no tengo nada en mente por el momento. Dependiendo de las ofertas, elegiré. No descarto nada. No estoy enfocado en nada específico. No sé y no quiero saber qué me depara el futuro. No me preocupa. Repito, no cierro ninguna puerta excepto la de dirigir otra selección nacional, aunque dudo mucho que eso cambie".
Dembélé y el PSG entre lesiones y tensiones internas
Mientras tanto, Deschamps ha tenido que lidiar con las crecientes tensiones entre Francia y el Paris Saint-Germain respecto a las lesiones de sus jugadores, especialmente la del Balón de Oro Ousmane Dembélé. El extremo francés debió abandonar el partido de Champions League contra el Bayern de Múnich tras solo 25 minutos, sumando frustración a una temporada complicada marcada por múltiples lesiones para el jugador de 28 años.
En la conferencia de prensa en la que se anunció la convocatoria de Francia para los próximos clasificatorios al Mundial, Deschamps mostró su preocupación. “Estoy especialmente triste por Ous. La temporada pasada estuvo libre de lesiones, y ahora lo golpea esta serie de problemas físicos”, dijo, dejando claro que no quería alimentar la polémica con el PSG sobre la gestión de los jugadores.
“No me interesa la controversia. Su ausencia no beneficia ni al PSG ni a nosotros. Espero que se recupere pronto”, añadió, cuidándose de no criticar directamente al club. El historial de lesiones de futbolistas franceses en compromisos internacionales, incluidos Dembélé y Désiré Doué en un clasificatorio contra Ucrania, ha generado malestar público entre los campeones de la Ligue 1, quienes consideran que algunas de estas lesiones podrían haberse evitado.
Deschamps enfatizó los riesgos inherentes al fútbol profesional: “Lo que ocurre en el PSG es asunto suyo; no tengo toda la información y no me atrevería a opinar sobre las decisiones del club. Igual que ellos tienen que gestionar a sus jugadores, nosotros hacemos lo mismo con nuestro equipo nacional. Siempre ha habido comunicación sobre pruebas y diagnósticos, pero los intereses del club y de la selección no siempre coinciden. No estoy aquí para cambiar protocolos médicos ni para cuestionar decisiones de los clubes; cada uno maneja su información y su responsabilidad. El riesgo siempre estará presente cuando los jugadores están en el campo”.
El impulso de clasificación de Francia para la Copa del Mundo
A pesar de las discusiones fuera del campo sobre su futuro y las constantes preocupaciones por las lesiones, Deschamps mantiene su enfoque en el objetivo inmediato: asegurar la clasificación para la Copa del Mundo 2026. Francia lidera actualmente el Grupo D con 10 puntos tras cuatro partidos disputados.
Les Bleus se enfrentarán a Ucrania el 13 de noviembre y a Azerbaiyán el 16 de noviembre en la última tanda de clasificatorios. Con solo un punto necesario para garantizar su presencia en el Mundial, el equipo de Deschamps buscará asegurar la máxima puntuación ante Ucrania. Esto no solo confirmaría su clasificación, sino que también permitiría al entrenador gestionar mejor a sus jugadores, descansando a los titulares frente a Azerbaiyán y dando minutos a quienes han tenido menos participación.
¿Qué sigue para Deschamps?
En el futuro inmediato, Deschamps se concentrará en guiar a Francia a través de sus últimos partidos de clasificación para el Mundial y en preparar el torneo de 2026, que será su último al mando. Más allá de eso, se mantendrá “disponible” y abierto a ofertas en el fútbol de clubes, habiendo descartado dirigir otra selección nacional. Su confirmación de contactos con la Pro League de Arabia Saudita indica que podría surgir un movimiento importante, abriendo la puerta a un nuevo capítulo lucrativo y desafiante en su distinguida carrera. Los próximos años revelarán hacia dónde se dirigirá uno de los entrenadores más exitosos del fútbol.
