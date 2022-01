Florian Thauvin, ante una nueva oportunidad para erigirse rey de la Liga MX

Para el Apertura 2021, Tigres decidió romper por completo el mercado y fichar a Florian Thauvin. El campeón del Mundo con Francia llegó con todos los reflectores encima, pero estos rápidamente se esfumaron tras un desempeño muy por debajo del nivel que había demostrado en años anteriores. Sin embargo, hoy en día ya no existen excusas para que se convierta en el rey de la Liga MX.

En su primer semestre en el Máximo Circuito mexicano, Thauvin no tuvo una grata experiencia. Su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 provocó que no pudiera adaptarse a su nueva liga y, por ende, su desenvolvimiento en la misma no fuera el esperado por una afición de Tigres que esperaba una dupla letal junto a a André-Pierre Gignac.

Hoy en día ya no existen excusas para el atacante francés. La directiva felina se encargó de darle el tiempo necesario para su adaptación y además, quitarle la carga de la ofensiva con la llegada de Sebastían Córdova. En el papel, el ex América jugaría por la banda izquierda, en el centro Carlos Gónzalez, atrás de él Gignac y por la banda derecha Thauvin en uno de los ataques más temibles del balompié mexicano.

La consistencia será clave para que el exjugador del Marsella pueda destacar entre una plantilla Universitaria sumamente competitiva. En temporada regular, Thauvin solamente participó en siete encuentros con un gol, una asistencia y una tarjeta roja. Para el cierre del torneo, el francés no fue convocado por lesión y reapareció para la Liguilla, donde demostró buenos pincelazos de su calidad para que la afición retome la fe en él.

Aunado a ello, el de 28 años de edad hoy cuenta con un director técnico que podrá sacar todo el provecho posible de sus cualidades. Miguel Herrera es uno de los estrategas más ofensivos del futbol mexicano y su planteamiento podría ayudar a Thauvin a lucirse de lleno y mostrar el porqué fue catalogado como uno de los mejores futbolistas de la Ligue 1 con el Marsella.

Todo se acomodó para Florian a su llegada a México, pero tuvieron que pasar seis meses para que el jugador pudiera acomodarse de la mejor manera posible. Con un entrenador que empata con su perfil y en compañía de un ataque de poder, el Clausura 2022 podría ser el gran escenario para que Thauvin explote sus cualidades y domine por completo el certamen.